Fallece una menor tras caer de su litera

La pequeña dormía en la parte de arriba de una cama litera cuando sufrió una estrepitosa caída, según informa el Mira. Los padres acudieron de inmediato, pero la pequeña sólo se quejaba de una contusión en la pierna, por lo que se volvió a acostar de nuevo.

Una niña de 7 años ha fallecido en el Hospital de Jerez en la madrugada de este jueves tras sufrir una caída de noche desde su cama litera.

Sin embargo, por la mañana, manifestó que no tenía ganas de desayunar y que se quería acostar de nuevo, y cuando el padre se la llevaba al cuarto se desplomó en sus brazos. Rápidamente la trasladaron a Urgencias pediátricas del Hospital de Jerez, donde ha permanecido 4 días en coma.

La niña se había golpeado en la cabeza, impactando en el suelo con la sien, pero al no tener evidencias del golpe, ni herida ni moratón alguno, y no quejarse del mismo, sus padres no lo supieron hasta estar ya en el Hospital.

La pequeña había sufrido un derrame interno en el cráneo, y no se ha podido hacer nada por salvarla. De haber sabido que se había golpeado la cabeza podía habérsele descubierto mediante la prueba de un TAC, una tomografía para ayudar a evaluar lesiones en la cabeza, síntomas de aneurisma, sangrado, o derrame cerebral.

Lamentablemente la niña ha fallecido. Toda una tragedia y que indica el riesgo de este tipo de camas en niños pequeños.