Es muy probable que en más de una ocasión te hayas preguntado cuáles son las diferencias entre farmacias y parafarmacias, ya que en realidad es una duda bastante común. Está claro que tienes le concepto de farmacia muy claro, pero es muy seguro que hayas visto más de una parafarmacia y te hayas preguntando por qué se llaman diferente.

Asimismo, actualmente puedes realizar compras en una parafarmacia online, lo que hace que el proceso de realizar compras en estos negocios sea mucho más rápido y sencillo. De esta forma, tenemos la opción de disfrutar de los productos que nos ofrecen sin tener que complicarnos demasiado, ya que ni siquiera es necesario salir de nuestra casa.

Sin embargo, para que tengas más claro cuáles son los productos que puedes y no puedes comprar en una parafarmacia, nos vamos a encargar de darte toda la información que puedes necesitar para que conozcas las diferencias entre farmacias y parafarmacias.

¿Qué es una parafarmacia?

Las parafarmacias cumplen un papel importante en cuanto a la preparación uy dispensación de los productos medicinales que no son medicamentos.

En estos establecimientos se venden todo tipo de productos que no necesiten de una receta médica para poder ser adquiridos, exceptuando aquellos productos que son expedidos por profesionales específicos con el fin de llevar un control.

¿Qué es una farmacia?

Las farmacias son los establecimientos en los que se conservan, presentan y dispensan las medicinas, de las cuales muchas pueden necesitar de receta médica. Además de que también se brinda el asesoramiento necesario para que las personas puedan consumir o utilizar dichos medicamentos.

¿Cuáles son las diferencias entre una farmacia y una parafarmacia?

Ahora que ya hemos aclarado un poco qué es una parafarmacia y qué es una farmacia no deberías de tener muchas dudas al respecto, aunque lo cierto es que aún quedan más detalles que podemos repasar para poder asegurarnos de que tengas toda la información necesaria para poder tener absolutamente claras cuáles son las diferencias.

Teniendo en cuenta la información que hemos revelado anteriormente, debes de tener claro que la principal diferencia es que una farmacia dispensa medicamentos y la parafarmacia no. De esta forma, en las parafarmacias se pueden encontrar productos de primeros auxilios, naturopatía, ortopedia, etc. En las farmacias se pueden encontrar algunos de los productos que ofrecen las parafarmacias, pero las parafarmacias no ofrecen los medicamentos que encontramos en las farmacias.

Por otro lado, también es importante tener en cuenta que en las farmacias también se ofrece atención farmacéutica y se da seguimiento a los pacientes, mientras que las parafarmacias se limitan a la venta de productos para la salud y el bienestar.

Otra diferencia muy clara que nos puede ayudar a diferenciar cuando un negocio es una farmacia o una parafarmacia es la cruz luminosa que tienen. Las farmacias suelen tener una cruz de color verde, mientras que las parafarmacias tienen una cruz de color azul. En el caso de las farmacias es muy importante que se muestre a los farmacéuticos que trabajan en ella y las licencias que tienen para poder ejercer dicho trabajo.

También debemos de tener en cuenta el hecho de que la legislación española nos habla sobre los productos que se pueden vender de forma online a través de una parafarmacia, aunque no nos habla sobre los productos farmacéuticos. Estos productos los puedes encontrar en las parafarmacias online, pudiendo comprar cualquier producto que veas en la página.

Ahora ya conoces las diferencias entre farmacias y parafarmacias, por lo que ya debes de tener claro cuál es el tipo de producto que debes de poder comprar a través de las tiendas físicas u online que están disponibles.