Foo Fighters tocarán en Madrid en junio de 2022 con Liam Gallager

Foo Fighters, la banda liderada por Dave Grohl, actuarán en el Wanda Metropolitano de Madrid el 20 de junio de 2022, según ha confirmado este lunes Live Nation España.

El grupo del ex batería Nirvana acudirá al estadio madrileño para celebrar su 26º aniversario, en un concierto que será de lo más especial. Abrirá el espectáculo el grupo Amyl and the Sniffers, una banda australiana de pub rock y punk rock.

Como acompañante e invitado especial, Foo Fighters contará con la colaboración en directo de Liam Gallager. La mitad de Oasis acompañará a Dave Grohl y los suyos en uno de los conciertos más esperados para 2022. Se trata, según ha afirmado Live Nation España, del primer concierto de un artista internacional confirmado para después de la pandemia en la capital de nuestro país.

Será el segundo concierto de la banda programado en España para 2022, pues el 16 de junio de 2022 tocarán en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Para dicho concierto las 20.000 entradas que había disponibles se agotaron en un solo día.

Foo Fighters comenzaron el pasado domingo esta nueva gira con un concierto en Madison Square Garden, en Nueva York. Todos los asistentes al concierto debían presentar la certificación de que habían sido vacunados contra la COVID-19.

THANK YOU MADISON SQUARE GARDEN!!! IT WAS A NIGHT WE'LL NEVER FORGET!!! YOU WERE THE LOUDEST @TheGarden HAS EVER SEEN! pic.twitter.com/4VZADppM7E