Garzón se hace viral en Twitter por la subida del precio de la luz

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, publicó ayer, miércoles, un tweet en su cuenta de Twitter que ha generado polémicas respuestas. En el tweet, el titular de Consumo decía: "Desde Unidas Podemos estamos preocupados por los precios de los suministros básicos para las familias trabajadoras. Seguimos empujando para todas las medidas que rebajen la factura de la luz: como han pedido los sindicatos y otros actores es necesario adelantar la hora valle".

Este mensaje ha generado un aluvión de respuestas, tanto por parte de seguidores de su formación, Unidas Podemos, como por parte de políticos y simpatizantes de la oposición. Y es que ha habido respuestas de todos los tipos, pero en general de crítica hacia ese comentario, teniendo en cuenta que él mismo es el ministro de Consumo y recordando tweets anteriores donde utilizaba unos argumentos diferentes, estando en la oposición.

La diputada Cuca Gamarra, del Partido Popular, ha mencionado el tweet del ministro de Consumo diciendo: "Te veo interpelando al Ministro de Consumo en el próximo pleno de control".

Por su parte, la cuenta oficial del PP ha tirado de humor, enviando a Garzón la imagen de un 'post-it' con las palabras "Soy ministro de Consumo" escritas en él.

También desde el PP de Madrid han querido responder al ministro de Consumo. Han criticado que lo único que es capaz de hacer después de que se haya disparado el precio de la luz "es poner un tweet".

También la escritora y ex Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, ha aportado su granito de arena. "Es una pena que no seas ministro de consumo para arreglar estas cosas que te preocupan tanto...", ha tuiteado.

Un internauta, Luis, criticaba a Alberto Garzón diciéndole que "si adelantar la hora es a todo lo que se puede aspirar pues apaga y vámonos".

No me jodas, Alberto, no me jodas. De verdad que no te pido poner los misiles mirando a Zarzuela ni entrar en Moncloa a caballo, me conformo con poco, pero si adelantar la hora es a todo lo que se puede aspirar pues apaga y vámonos.