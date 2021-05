Hacienda multa a Miguel Bosé

El artista y empresario ya saldó sus deudas en 2019 con Hacienda, pero al parecer no le ha servido de escarmiento haber tenido que pagar 1,8 millones de euros, sino que se ha vuelto a reabrir un expediente al cantante por desgravarse gastos como la compra de jamones y embutidos, su entrenador personal, tratamientos de fisioterapia o servicios domésticos. Intentó deducirse también gastos de su coche de renting o las reparaciones de otros de sus vehículos.

Esto es algo que Hacienda no ha visto con buenos ojos y el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) desestimó el recurso de Miguel Bosé tras intentar evitar una multa por parte de la Agencia Tributaria.

Esto suma un total de 55.350,53 euros más la suma de la sanción que se eleva a 23.536,87 euros, sentencia que vio la luz el pasado mes de marzo. Miguel Bosé acudió así a los tribunales por las reclamaciones de estas cantidades que se retornaban al IVA del segundo trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011.

La Agencia Tributaria aseguró: “Esos gastos no corresponden a la actividad desarrollada por Costaguana, sino que son gastos de índole personal o particular de Miguel Bosé y/o liberalidades y en ningún momento pueden considerarse deducibles en el IVA por no estar directamente afectadas a la realización de una actividad empresarial o profesional”. A lo que apoyaban los magistrados a la sentencia: “El examen de las facturas controvertidas permite constatar que es correcta la negativa de la administración a la deducción del IVA”, refrendan los magistrados.

Ambas empresas, Costaguana junto con María Mulata – en la cual tenía una participación del 90% -, se encargaban de las giras de Bosé, así lo ha afirmado el Tribunal. Estas deducciones no sólo se referían al IVA sino también al impuesto de sociedades.