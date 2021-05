Hombre de 93 años se construye su propio papamóvil para tomar el café

Manuel Pereira es un hombre de costumbres al que le encanta ir a tomar el café todos los días a A Cantina, el bar situado en la vieja estación de Barro, en Pontevedra. A sus 93 años, es un hombre dispuesto a lograr lo que se propone, ya sea comprarse unos zapatos nuevos por internet o construirse su propio papamóvil para moverse por Barro con tranquilidad.

Manuel dispone de una moto a la que ha añadido una carrocería construida por sus propias manos. En una entrevista con La Voz de Galicia ha asegurado que “mientras yo pueda hacerlo, no necesito la ayuda de nadie”. Y así es como ha construido su propio papamóvil, añadiendo a su moto una estructura formada por barras de aluminio, un plástico protector, cintas de persiana y otros objetos como retrovisores o piezas para la puerta.

Es famoso entre los vecinos de la zona

La fama de Manuel en A Portela, donde los vecinos le consideran una institución, no es para menos. En el bar comentan que cuando Manuel estuvo ingresado en el hospital, los paquetes que compraba por internet llegaban al establecimiento para que se los guardasen. Y es que comprar por tiendas online no es nada nuevo para Manuel, que se desenvuelve por la red como pez en el agua.

Los vecinos afirman que Manuel Pereira es un inventor que no deja de crear. Y es que el papamóvil con el que viaja desde su casa hasta el bar cada día no es el primero de sus inventos, ni tampoco el primer papamóvil que ideó. Ya antes que este tenía otra estructura que cubría su moto para los días de lluvia y frío. Sin embargo, este nuevo invento se ha convertido en noticia.

Un transportista que se convirtió en artista

La construcción del papamóvil de Manuel le llevó un año de trabajo. Él afirma que trabaja poquito a poco. Muchos en la zona le conocen como un artista, aunque él no se considera más que un transportista retirado. Artista o no, con sus propias manos ensambló unas piezas de metal (que tuvo que montar dos veces, pues la primera vez no encajaban bien), un plástico para hacer la moto impermeable, un retrovisor, cintas de persiana y otros objetos para construir su propio papamóvil. Tiene puerta, ventana y hasta una cerradura. Incluso una cesta, donde cuelga su bastón y donde guarda el móvil, del que nunca se separa.

“A mí me queda ya poco”, dice este inventor de 93 años. Los vecinos se lo niegan. Este artista, ya vacunado de COVID-19, afirma que no tienen nuevos inventos en mente. Mientras toma su café, sus vecinos de A Portela no le creen. Dicen que es “un artista que no para”.