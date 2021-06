La IA usa su inteligencia alienígena para aprender de forma inhumana

Los desarrolladores y científicos ya no les ha funcionado con crear nuevos mecanismos para aprender y avanzar, sino que utilizan la propia inteligencia para crear más inteligencia.

Como ha señalado el MIT Technology Review “A Wang le gusta dejar el software Paired Open-Ended Trailblazer (POET), que él mismo ayudó a desarrollar, ejecutándose en su ordenador portátil durante la noche. POET es una especie de dojo de entrenamiento para bots virtuales. De momento no han aprendido a hacer gran cosa. Estos agentes de inteligencia artificial no están jugando a Go, detectando signos de cáncer ni proteínas plegables; solo intentan moverse por un simple paisaje de dibujos animados de vallas y barrancos sin caerse.”. Han creado una pequeña figura de palo con cabeza que actúa por sí sola y que cada día sorprende más al investigador Rui Wang.

Esto denota que en un futuro se podrán crear máquinas superinteligentes y la propia inteligencia artificial se construya a sí misma. Esto sería como, si en lugar de ser un ser humano el que creara robots, crearan estas máquinas otros robots.

Un investigador llamado Clune comenta "Lo interesante de este enfoque es que sabemos que puede funcionar. El sencillo algoritmo de la evolución darwiniana produjo nuestro cerebro, y nuestro cerebro es el algoritmo de aprendizaje más inteligente del universo que conocemos hasta ahora" lo que podría significar que se puede intentar replicar el proceso de creación de la inteligencia en lugar de la propia inteligencia como tal.