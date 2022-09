La importancia de realizar un duelo sano para continuar con nuestra vida

El duelo es una de las experiencias más duras a las que puede enfrentarse una persona a lo largo de su vida. Aunque la mayoría de las veces suele ser por el fallecimiento de un ser querido, no necesariamente tiene que ser por este motivo. Este duro proceso también se puede experimentar por una ruptura sentimental, por un despido en el trabajo si llevamos mucho tiempo en el mismo puesto o por la pérdida de una mascota.

Ahora bien, no todo el mundo entiende todas las pérdidas y, el caso, por ejemplo, del fallecimiento de una mascota puede ser realmente duro, pero solo aquellos que tengan animales sabrán cuánto duele. Las mascotas marcan nuestra rutina diaria y, para muchas personas, son su mejor o única compañía. Todo esto, unido a la corta esperanza de vida de los perros y gatos en comparación con las personas, hace que la pérdida de nuestros fieles amigos sea muy difícil de sobrellevar y, en muchas ocasiones, será necesario solicitar la ayuda de profesionales, como es el caso de AdiosMascota, que además de ofrecer servicios funerarios para mascotas, también permite dar un pequeño homenaje para que el duelo sea más fácil de superar.

En cualquier caso, no es recomendable sustituir a un animal por otro rápidamente,ya que esto no nos ayudará en absoluto a superar la pérdida. Debemos entender que cada animal es único e irremplazable.

Los 9 tipos de duelo que debes conocer

A continuación te explicamos los diferentes tipos de duelo que puede experimentar una persona dependiendo de varios factores.

Duelo normal

Este tipo de duelo es el más común de todos. Entre sus características, podemos mencionar dolor o malestar, debilidad, falta de apetito, insomnio, dificultad para concentrarse, culpa o rabia y momentos de negación.

Duelo sin resolver

Este duelo, como su propio nombre indica, es aquel en el que después de haber pasado entre un año y medio y dos años aún sigue presente, es decir, que no se ha avanzado de una fase a otra y, por tanto, tampoco se ha superado.

Duelo crónico

Este duelo es similar al duelo sin resolver, pero a diferencia de este, puede durar años y años. En el duelo crónico, también conocido como duelo patológico, la persona puede experimentar a la perfección los mismos síntomas que sentía en el momento de la pérdida.

Duelo anticipado

Este duelo se da antes de que se produzca la pérdida, como cuando se diagnostica una enfermedad incurable. Aunque por lo general es un duelo prolongado, no es tan intenso como otros porque ya se espera la pérdida y se puede llegar a sentir hasta calma si la persona o mascota que va a fallecer está sufriendo.

Duelo retardado

Es bastante común que el duelo retardado se dé junto con el duelo ausente. En este caso, el duelo se presenta tiempo después de haber sufrido la pérdida y suelen padecerlo personas que deben mostrarse fuertes, como es el caso de una persona que debe hacerse cargo de su familia.

Duelo inhibido

Este duelo suele presentarse en personas a las que no les resulta fácil expresar sus sentimientos por su forma de ser. De esta manera, el dolor no existe como tal, pero a diferencia del duelo ausente, no se trata de un mecanismo de defensa.

Duelo ausente

En este duelo la persona niega la pérdida, es decir, no consigue superar la etapa de negación y evita la realidad. El duelo ausente puede durar un breve periodo o prolongarse durante bastante tiempo.

Duelo desautorizado

Este caso se da cuando el entorno que rodea a la persona que aún sigue en duelo no le permite a esta seguir en ese estado. Así, la persona acaba reprimiendo sus sentimientos, pero esto no quiere decir que el dolor no persista. Es muy común que el duelo desautorizado se presente cuando el entorno de la persona que se encuentra en duelo no aceptaba a la persona fallecida o que se ha marchado.

Duelo distorsionado

Este duelo es aquel que puede sentirse de una forma mucho más fuerte de lo habitual, y suele ocurrir cuando la persona acaba de pasar por un duelo anterior o cuando aún no ha superado un duelo, aunque haya ocurrido hace mucho tiempo.

En definitiva, para superar cualquier tipo de duelo, lo más importante es aceptar lo ocurrido, rodearse de personas en las que poder apoyarse y buscar la ayuda de profesionales si creemos que lo necesitamos.