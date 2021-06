Gabriel Chachi, In memoriam

La incertidumbre llenó las redes sociales, muchos no estaban seguros de la veracidad de la trágica noticia y otros simplemente no podían creerlo. Seguidores y compañeros empezaron a confirmar la noticia a medida que pasaban las horas.

La novia de Gabriel, Hanabie, fue una de las primeras en hacer sonar la alarma: “ Estoy literalmente pasando por la mayor angustia de mi vida. No entiendo nada, nada me conviene. No sé qué hacer. Me temo ” , tuiteó el martes por la mañana temprano.

“No quiero quedarme dormido, porque sé que voy a soñar que aparece y cuando me despierte me sentiré horrible. Quiero despertar de esta pesadilla ”, agregó. Y el pasado 3 de junio se confirmó la fatídica noticia.

Tenía 25 años, nació en Sabadell, Gabriel Chachi estuvo íntimamente ligado a la creación de contenido en internet durante más de una década. Arrancó su andadura en YouTube en 2007, antes de que Google se hiciese con la plataforma y de que la generación de ElRubius o WillyRex comenzase a poblarla de contenido.

Fue entonces cuando el joven, que, por entonces, apenas sumaba 12 años, creó su primer canal, llamado 'Pura droga sin cortar'.

Lo utilizó sin ningún afán de hacer caja, solo para subir canciones de rap en español de grupos como Violadores del Verso, Falsalarma o SFDK.

Este contenido, del que no se salió en ningún momento, le permitió rozar con las yemas de los dedos los 100.000 seguidores, y eso cuando la plataforma era un campo completamente virgen.

Años después, si alguien le preguntaba si se arrepentía de no haber explotado mejor el sitio –y haberse convertido en ElRubius antes de que existiese ElRubius– él sonreía y se limitaba a decir que prefería no pensarlo.

Aunque en más de una ocasión reconoció que podría haberlo explotado mejor.

"Por las noches todavía me persigue el que si me hubiese dedicado a subir contenido en ese canal hasta el año 2021 igual ya sería rico", explicaba el creador en una entrevista realizada el pasado abril en el canal de YouTube ' Punto y Coma'.

Tras abandonar YouTube, Chachi pegó el salto a Instagram en 2014, donde consiguió amasar una comunidad cercana a los 70.000 seguidores gracias a su humor ácido y a la fabricación de un personaje completamente arrollador.

Si se repasa su cuenta en el sitio –que ha pasado a ser conmemorativa a causa de su defunción– igual te lo encontrarás en un meme escoltado por los rostros de Lenin o Marx, que tumbado en una cama rodeado de peluches de Pokémon mientras sostiene una pistola.

Su éxito en la plataforma le permitió pegar el salto al programa 'Hoy no se sale', en el que colaboró con el 'streamer' Ibai Llanos y dejó momentos para el recuerdo; como un morreo en directo con el conocido rapero Arkano.

Tras su salida a finales de 2020, trató de hacerse un hueco en Twitch, donde mataba el rato haciendo reír a sus seguidores con el humor ácido que lo caracterizó durante toda su carrera. Pidiendo la libertad en tono jocoso para Paco Sanz o pidiéndole al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el paro que le debía. También pasó a formar parte del equipo de 'Yo, interneto', donde coincidió con creadores como DarioEmeHache, Orslok y Cheeto

Cabriel Chachi, descansa en paz.