Indignación en Twitter tras el examen de Matemáticas II de la EvAU de Madrid

Los alumnos que se han presentado este miércoles al examen de Matemáticas II en la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) de Madrid han mostrado su indignación en Twitter al terminar el examen. Al parecer, éste ha sido mucho más complicado de lo que esperaban, especialmente tras un año en el que debido a la pandemia de coronavirus y al temporal Filomena, los estudiantes han tenido una asistencia bastante intermitente a los centros de estudio.

Muchos son los que han aprovechado Twitter para desahogarse con sus mensajes, algunos cargados de humor y otros cargados de odio hacia los que han redactado el examen. "Confirmado nuevo epígrafe para Historia de España: La masacre de Matemáticas II y sus consecuencias", escribía Dani Crespo al salir de su examen.

El humor y la ironía no han faltado en estos mensajes, como en el de otra internauta, la beyonsebe, que acompañaba su mensaje con una imagen con el texto "Qué ganas de acariciarme el cuello con un cutter".

la masacre de matemáticas II en Madrid????? WELL #EBAU pic.twitter.com/T2wKjX2WLi

Otros han sido más críticos, y han atribuido la dificultad del examen en Madrid a una forma de buscar bajar las notas de corte. "Es lo más desconsiderado hacia los estudiantes que podrían haber hecho en un año semipresencial en muchos institutos, en plena pandemia y con una Filomena de por medio", afirma Wolf Igmc4.

También se quejaba en este sentido Melina en otro tweet, donde ha hecho referencia a que había "gente llorando y rompiendo su cuadernillo, replanteándose su futuro por un examen".

Que si que está claro que queríais que las notas de corte bajaran y habéis usado el examen de matemáticas II para lograrlo. Gente llorando y rompiendo su cuadernillo, replanteandose su futuro por un examen. Y encima tenéis los huevos de poner teoría que no es ciencias #evaumadrid

De la misma manera se quejaba @emmaasanchezrs, que ha indicado que se ha "quedado llorando durante el examen de matemáticas II", y que se ha cuestionado si es "apta o no para entrar en una carrera", algo que le ha hecho pensar mucho del sistema.

Que me haya quedado llorando durante el examen de matemáticas II cuestionándome si soy apta o no para entrar en una carrera me hace pensar mucho del SISTEMA.

Una vez más gracias Madrid.#evaumadrid #evau2021