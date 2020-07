Iriarte exige a Sánchez que "cumpla lo firmado" y apruebe hoy en la Comisión de Reconstrucción derogar la reforma laboral

La candidata de EH-Bildu a lehendakari estas elecciones vascas del 12 de julio, Maddalen Iriarte, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cumpla" con la derogación de la reforma laboral que pactó con la formación abertzale y con su compromiso para acercar a los presos de ETA a las cárceles vascas.

Otros candidatos han presentado este jueves sus propuestas para la conciliación familiar (Íñigo Urkullu) y para la educación vasca (Carlos Iturgaiz). Las candidatas de Elkarrekin Podemos-IU y del PSE-EE, Miren Gorrotxategi e Idoia Mendia, han hablado sobre su postura respecto al nacionalismo en una entrevista en TVE y en un acto en Álava, respectivamente.

Mientras, los candidatos se preparan para el primero de los dos debates electorales que se celebrará este jueves en la cadena pública vasca, ETB, a partir de las 22:00.

El candidato del PNV a la reelección como Lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha comprometido a favorecer la conciliación de la vida personal y laboral con permisos de paternidad y maternidad "iguales e intransferibles" en el sector público y privado, así como a garantizar que todos los niños de cero a tres años de edad reciban servicios de atención en escuelas infantiles y Haurreskolak.

Desde Vitoria-Gasteiz, en un acto electoral del PNV sobre infancia, familia y juventud, se ha comprometido también a "garantizar que el 100% de las niñas y niños de 0 a 3 años reciban servicios de atención infantil en escuelas infantiles y Haurreskolak (guarderías)".

Urkullu ha afirmado que las familias constituyen un "refugio" de valores como la igualdad, la educación, el respeto y la "solidaridad intergeneracional". "Familias sólidas reflejan países con raíces profundas", ha manifestado el candidato a la reelección como lehendakari, quien ha reivindicado el derecho de los ciudadanos "a tener los hijos que deseen de acuerdo con su proyecto de vida", sin "barreras" que se lo impidan.

Los candidatos a las elecciones vascas prosiguen la campaña con promesas para las familias y su visión sobre el nacionalismo

La candidata de EH-Bildu en las elecciones vascas del próximo 12 de julio, Maddalen Iriarte, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cumpla" con su pacto con la formación abertzale para la derogación íntegra de la reforma laboral y con su compromiso para el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Por otra parte, ha reconocido que ahora no es "realista" el objetivo de Bildu de una república vasca independiente, pero por ello aboga por alcanzar en un primer lugar un estatus "federal" para relacionarse con el Estado.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, se ha referido en concreto a la votación de este miércoles en el Congreso para incluir la derogación de la reforma laboral en los pactos de la reconstrucción del país. El representante del PSOE votó por error a favor y después pidió rectificar la votación, votando finalmente en contra. "El PSOE no está dando la talla, no cumple con su palabra y me parece un esperpento lo que pasó en el Parlamento (...) El PSOE tiene que elegir si alinearse con los partidos de su investidura o con el PP y con Ciudadanos", partidos, ha dicho, que buscan las "mismas recetas" para esta crisis que para otras pasadas, poniendo "todo el peso" de las mismas en la clase trabajadora.

Por último, Iriarte ha asegurado que Bildu "hizo un trabajo imprescindible para sacar a ETA de la ecuación política" y ha dicho estar "a favor de que todas las víctimas de la tortura en este país, que ha sido sistemática, obtengan reconocimiento y verdad". Ha defendido su trabajo en el País Vasco para pasar primero a una relación confederal con el Estado español para dar paso después a una república independiente y para "seguir trabajando a favor de la pacificación y la convivencia"