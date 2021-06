Isabel Díaz Ayuso evita el cierre de 8.000 locales en Madrid

La Audiencia Nacional ha concedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid las medidas que presentó el pasado lunes contra la orden del Ministerio de Sanidad que obligaba a aplicar nuevas medidas restrictivas para la hostelería. La nueva victoria de la líder del PP ha resultado salvar del cierre a más de 8 mil locales de restauración.

El portavoz de hostelería de Madrid, Juan José Blardony, ha compartido con Ok Diario que se encuentran muy contentos y satisfechos con el resultado de la Audiencia Nacional y seguirán colaborando mano a mano junto a la Comunidad de Madrid para mantener en pie el sector de la hostelería en la comunidad.

El portavoz ha declarado que no está de acuerdo con las medidas planteadas por el Gobierno: “Las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez son medidas muy restrictivas, ya que cerrar el 30% en interiores supondría dejar sólo dos tercios de establecimientos de hostelería de la capital que no tienen terraza, pues quedarían en una situación prácticamente de cierre. Con las medidas que propone el Ministerio de Sanidad, cerrarían 8.000 locales en la Comunidad de Madrid”. Continúa “Por lo tanto, entendemos que unas medidas tan restrictivas no son proporcionales con la situación epidemiológica que tiene España, gracias al avance de la campaña de vacunación en las últimas semanas, y el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que entender que las normas tienen que estar en consonancia con la realidad económica, social y, por supuesto, sanitaria”.

Asegura que la situación sanitaria está mejorando y la restauración no es uno de los principales lugares de contagio del virus, por lo que pueden seguir manteniendo la actividad con las correspondientes medidas de seguridad.

Apoya en todo momento el plan de Ayuso de mantener a flote la economía de los restaurantes y bares de Madrid, queriendo impulsar y mejorar la facturación de los establecimientos, suponiendo un alcance de 3,5 millones de euros extra al día, que resultaría ser llegar hasta un 70% de la facturación previa a la crisis por la pandemia.