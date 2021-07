¿Sánchez ofreció a Redondo ser ministro o Redondo lanzó un órdago a Sánchez?

Una de las mayores sorpresas entre los cambios en el Gobierno anunciados este fin de semana ha sido la salida de Iván Redondo, hasta hace poco jefe de gabinete de Pedro Sánchez y una de las personas con más poder en Moncloa.

Ahora, el entorno de Redondo asegura que fue él quien pidió salir. Fuentes consultadas afirman que pidió al presidente irse de forma voluntaria hasta en dos ocasiones: tras la victoria en las últimas elecciones generales de 2019 y, de nuevo, hace un mes y medio.

Según las mismas fuentes, la tercera semana de mayo Sánchez ofreció personalmente a Redondo ser ministro para retenerle, llegando a pedirle que lo hablara con su entorno familiar y que lo hiciera por amistad.

La batalla por el relato no le es ajena a la crisis del Gobierno. Y tiene como focos a los pesos pesados que salen del Ejecutivo: Carmen Calvo, José Luis Ábalos e Iván Redondo. Si en el sector más fiel a Pedro Sánchez hay "un sabor amargo" y no poca tensión por la marcha abrupta del ministro de Transportes, en el entorno del ex director de Gabinete se hace una enmienda total a la versión que dan algunos sectores del PSOE y La Moncloa sobre su marcha. Y aseguran que no sólo fue Redondo el que pidió bajarse del tren en marcha, sino que el presidente quiso retenerlo ofreciéndole, por segunda vez, ser ministro.

Mientras una parte de Ferraz celebra el adiós del todopoderoso asesor áulico del líder socialista y asegura que intentó hacerse en vano con la cartera de Presidencia, fuentes cercanas a Redondo aseguran que el presidente del Gobierno le pidió dos veces, "personalmente", ser ministro "para que se quedara". Y una tercera a través de "dos amigos" comunes que protagonizaron el último intento, el pasado martes por la noche.

Fuentes de La Moncloa, sin embargo, aseguran que Redondo presionó para ser ministro de Presidencia y que perdió esa batalla ante Félix Bolaños, quien hoy ha lanzado un dardo en su traspaso de carteras: los ministerios "ni se pueden pedir ni se deben rechazar", ha dicho.

Según el relato cronológico que hacen las fuentes de su equipo, Iván Redondo pidió a Pedro Sánchez irse voluntariamente dos veces. La primera, en 2019, tras la victoria de las últimas elecciones generales. Habría cumplido así su intención inicial: llevar a su cliente a La Moncloa, consolidarlo en el poder y dar un paso atrás, para no quemarse. Pero decidió seguir un tiempo más... y luego llegó la pandemia y alargó sus planes, explican en su entorno.

La segunda vez que le transmitió su deseo de irse al presidente fue, según las mismas fuentes, hace mes y medio. "Había decidido parar en coherencia con su posición, tan sólo interrumpida por la pandemia". Tras esa última conversación, "la tercera semana de mayo el presidente ofreció personalmente a Iván Redondo ser ministro" por segunda vez. ¿Cuál fue la primera? "Ya le ofreció ser ministro hace tres años tras ganar la moción de censura, y le dijo que no", apunta un interlocutor cercano al consultor.

Esta vez, en mayo, y siempre según el relato de los hechos que hace el entorno de Redondo, Sánchez "intentó retenerle por todos los medios". "Le pidió que lo hablara con su entorno familiar y que se quedara por amistad", agregan. Según esta visión de los hechos -y a falta de la del propio presidente, que no admitió el sábado preguntas de los medios-, ambos "no llegaron a un acuerdo, pero siguieron configurando juntos el nuevo Gobierno".

"El presidente siguió contemplándole como ministro hasta la última semana a pesar de que conocía su posición de salida", defienden en el equipo saliente del Gabinete de la Presidencia, mientras que otras fuentes aseguran que estaba convencido de que sería ministro de la Presidencia, como así han recogido varios medios.

El último acto se produjo el martes 6 de julio. Sánchez "envió" a cenar con Redondo "a dos amigos comunes", para tratar de convencerlo de que se quedara en el Ejecutivo. "Iván transmitió entonces que se iría y que el presidente ya lo sabía", según las mismas fuentes. Le informaron de que los cambios del nuevo Gobierno serían el fin de semana y ahí acababa su periplo en el Gobierno.

Sólo quedaba el desenlace: Sánchez y Redondo hablaron "privadamente" sobre la salida del segundo "y estuvieron juntos en un encuentro la mañana del sábado". Pasadas las tres de la tarde, la crisis de Gobierno se consumó sin que el jefe del Ejecutivo dedicase una palabra a su director de Gabinete en su declaración institucional.