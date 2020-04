AHORA: Javier Maroto: "Pedro Sánchez quiere un pacto para quedarse en Moncloa"

En declaraciones a la Sexta, Javier Maroto acusa a Pedro Sánchez de no estar a la altura de los líderes de los Pactos de la Moncloa "Cada uno es libre de creerse las mentiras, no me creo que Pedro Sánchez quiere un pacto en Moncloa".

"Quiere cualquier pacto para quedarse en la Moncloa. Se ve atrapado por sus propias mentiras e ineficacia. ¿Qué necesita? Una fotografía con otros partidos para ver si puede compartir las culpas".

Javier Maroto ha afirmado que "el PP no ha dejado de ir nunca a una reunión con el presidente cuando se le ha llamado".

Sin embargo, ha asegurado que "cuando alguien quiere un acuerdo, lo primero que tiene que hacer es tender la mano, especialmente al PP, que está votando 'sí' a las medidas que propone el Gobierno", y ha destacado que "el estado de confinamiento ha salido adelante no por los socios de Sánchez, sino porque el PP ha entendido que es una medida necesaria".

El portavoz del PP en El Senado, ha justificado la dureza de sus palabras por las "mentiras" del Gobierno en relación a esta crisis, y ha asegurado que "Sánchez ha colado a Iglesias en el CNI con uno de los decretos del coronavirus"

Finalmente ha afirmado que "El PP está votando que sí a medidas como el confinamiento. Las hemos apoyados y lo hacemos con lealtad a España. Somos libres para decir en lo que se equivoca el Gobierno",