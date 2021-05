José Luis Buenestado, el abogado que desmiente las palabras de Rocío Carrasco

Esta noche Telecinco emite el último capítulo de la docuserie “Rocío, contar la verdad para seguir viva”. Con el pretexto del titular “Yo no te creo” el abogado de derechos penales, José Luis Buenestado, ha desmentido los hechos que relata Rocío en el documental y sus comentarios se están haciendo virales en las redes asegurando que ha sido “egoísta” y ha pensado en ella misma en todo momento:

“Yo tampoco te creo Parte I.- Vaya por delante que soy un defensor de las mujeres víctimas de Violencia de Género y en general, de cualquier mujer, de hecho, cuando ejercía en el turno de Oficio, lo hice en el turno de VG defendiendo a las mujeres. Lo de Rocio es evidente que tiene un problema psiquiátrico, de eso no hay duda, pero como ya establecieran los forenses de la UVIGV, dicha patología es predisposicional de ella, y no me lo creo por lo siguiente:

La justicia, no es que archivara las diligencias previas por falta de pruebas no. El Juzgado de Violencia archivó la causa por falta de TIPICIDAD de los hechos que se denunciaban, ya que, a Rociito se le hicieron tres Periciales psíquicas, una por el Equipo Psicosicial de la UVIG, otra por el psiquiatra del IML, y otra más contradictoria que la hizo otro psiquiatra del IML a petición de la defensa. Y ninguno de los tres Informes concluyó que la patología psiquiátrica que tenía rociito fuera causada por AD. Osea, no se discute que en el año 2019 ella se intentará suicidar, porque era un hecho probado, lo que se discutió es que faltaba el nexo causal, entre la enfermedad y la causa. Por eso el juzgado no transformó el procedimiento de Diligencias Previas a abreviado y lo archivo porque no había delito. Dos años después, se pronunció la Audiencia Provincial al recurrir la acusación y también lo archivó.”

El abogado comenzó a realizar comentarios públicamente en las redes sociales desde marzo de este año, y ha llegado a asegurar que la hija de Rocío Jurado sufre una “psicosis patente” y que se victimiza a ella misma culpando a su ex marido de todas las desgracias ocurridas.

José Luis hace un llamamiento a la fiscalía de menores al referirse a Antonio David Flores como un “presunto incapaz” y acusa a Rocío de no haber luchado en su momento por sus hijos, ya que se declaró psicológicamente incapaz pero se ha visto envuelta en esta polémica actual al haber mencionado a sus hijos contando su historia del maltrato recibido por su ex marido en televisión.