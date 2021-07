Junqueras apuesta por la vía multilateral porque facilita el "reconocimiento internacional"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido la vía del diálogo y la negociación frente a la unilateral para avanzar hacia la independencia porque asegura que permite alcanzar "el reconocimiento de la comunidad internacional".

"Como más firmes seamos en la defensa del diálogo y la negociación, y como más convencidos estemos en la defensa de buscar un acuerdo y una solución democrática que permita que los ciudadanos decidan votando sobre su futuro, más fácil será que la comunidad internacional nos entienda", ha explicado en una entrevista de TV3 este viernes recogida por Europa Press.

Aunque ha reconocido que hay componentes de unilateralidad en las acciones que defiende para alcanzar la independencia, ha dicho que la vía unilateral "hasta ahora, se ha constatado que no abre las puertas del reconocimiento internacional", que dice será decisivo para el proceso independentista.

Para él, el pleno reconocimiento de una república catalana independiente en el marco de la comunidad internacional y de la Unión Europea es multilateral: "La resolución del conflicto desde una perspectiva global siempre es multilateral".

1-O y el tribunal de cuentas

Preguntado por si volvería a organizar el 1-O, ha detallado que las circunstancias han cambiado y que "lo repetiría, pero mejor: siendo más y siendo más fuertes, tejiendo más complicidades, más alianzas y buscando ese reconocimiento, que es imprescindible para tener éxito".

Sobre el total de 5,4 millones de euros de responsabilidad contable que el Tribunal de Cuentas les reclama a cerca de 40 ex cargos de la Generalitat catalana por presunta desviación de fondos para promover el proceso independentista en el exterior, ha dicho: "Lo resolveremos de la mejor manera que podamos, y si no, asumiremos las consecuencias, como hemos hecho siempre".

Sus difíciles relaciones con Puigdemont

Junqueras también abordó sus difíciles relaciones con Puigdemont. Dijo que no ha leído el libro en el que el expresidente prófugo le acusa de deslealtad. Puigdemont escribía entre otras cosas que "Junqueras me engañó diciéndome que no había pedido verse con Ximo Puig, se reunió a escondidas con Pedro Sánchez, no dice nada de las reuniones, los consejeros de Esquerra no comparten nada, no se pronuncia cuando le pido una lista conjunta (...) dijeron a la CUP que no pasaba nada si no se aprobaban los presupuestos.

¿Pero a qué juegan? No quiero ir a un referéndum unilateral cuando es necesaria la unidad de todos con esta ERC".

No obstante, el jefe de ERC sostiene que sus relaciones con Puigdemont son buenas.

Aún así, la próxima cita no es ajena a las típicas controversias entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat). Junqueras deslizó que se vería con Puigdemont el martes en la Eurocámara, con ocasión del último pleno antes de las vacaciones, pero por la parte de prófugo se dijo que ERC no había avisado de sus planes y que Puigdemont no acude a los plenos en los que no tiene previsto tomar la palabra.

De este modo, la foto más esperada por el separatismo se producirá, salvo contratiempo, el miércoles.