AHORA: libertad de horarios en la fase 1, para ir a un bar o a una tienda o a casa de familiares o amigos

Un total de 11 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, pasarán mañana a la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno, lo que implica que podrán reactivar el comercio y la hostelería con ciertas restricciones. Las tiendas podrán abrir sin cita previa y las terrazas, con un aforo máximo del 50%

Los horarios, sólo rigen a partir del lunes para las actividades deportivas individuales (salir a correr o en bici, etc) y los paseos con o sin menores de 14.

Para ir al bar, a la compra o a casa de tu amigo o de un familiar, no hay horario.

En la fase 1, se podrá reunir en casas si no son más de diez personas quienes coinciden. Podrán ser familiares o amigos que no vivan juntos. Las personas vulnerables, con síntomas o en cuarentena por sospecha de caso de Covid-19 no podrán ir a estas reuniones.

Y se pide que se respeten las distancias de seguridad e higiene. Además, quienes convivan podrán viajar en juntos el mismo vehículo sin distancia de seguridad. Si no se conviven, podrán ir dos personas en el coche, el conductor en su lugar y el pasajero, en la parte de atrás y zona opuesta.

Los bares y restaurantes podrán albergar el 50 por ciento de los veladores y respetar que haya dos metros de distancia entre una y otra mesa. Como mucho podrá haber 10 personas por mesa y tanto las mesas como las sillas deben ser desinfectadas entre cliente y cliente. Se podrá volver a ir a misa pero el aforo del templo religioso no podrá ser de más de un tercio. También se pueden celebrar entierros y velatorios con hasta 15 personas al aire libre y 10 en un lugar cerrado.

De momento, en esta fase 1 sólo está permitido el consumo en las terrazas, siempre manteniendo el aforo citado y con una distancia de seguridad entre las mesas. En cada una de ellas podrá haber como mucho 10 personas, siempre que estas mesas lo permitan. Es decir, que en una mesa de cuatro no podrán sentarse 10 amigos.

El consumo dentro del local no se permite hasta la siguiente fase, la 2, que en teoría entraría en vigor dentro de dos semanas en las provincias que reúnan las condiciones sanitarias para hacerlo

También vuelven los mercadillos, pero al 25 por ciento de aforo. Serán tanto de primera necesidad como de alimentación y el Gobierno señala que se deben respetar la distancia de seguridad y permanecer en ellos el menor tiempo posible.

Podrán abrir los pequeños comercios pero con limitación de clientes -30% de aforo- y cumpliendo medidas de distancia e higiene. Los hoteles también pueden abrir, pero sin hacer uso de las zonas comunes como piscinas o salas de reuniones. También se podrá volver a celebrar seminarios, congresos científicos o innovadores siempre que no haya más de 30 personas y se respeten los dos metros de separación entre individuos.

Podrán abrir también bibliotecas, actos de hasta 30 personas en espacios cerrados y 200 al aire libre, museos con un tercio de aforo y se retoman producciones audiovisuales y rodajes. En cuanto a deporte, pueden abrir las instalaciones deportivas al aire libre y en sitios cerrados solo con cita previa y sin uso de vestuarios.