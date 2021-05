Luis Garicano: Plus Ultra "no es viable" y los 53 millones en ayudas son imposibles de recuperar

El préstamo participativo llegado desde Panamá y que 'salva' a Plus Ultra de estar en causa de disolución, podría ser simulado. Así lo ha desvelado el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, que denunció el pasado mes de abril ante la Comisión Europea el rescate de 53 millones a la aerolínea relacionada con el chavismo y que ha presentado esta mañana sus alegaciones a Bruselas.

Desde su punto de vista, Plus Ultra "no era una empresa estratégica para la economía española y estaba ya en crisis antes de la pandemia" de la covid, por lo que no cumpliría con los requisitos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Pese a ello, el Gobierno dio luz verde el pasado marzo sin cumplir "con su deber de diligencia debida", ha dicho Garicano, que ve una "trama venezolana muy extraña" detrás del rescate.

A tenor de las alegaciones, "existen las suficientes sospechas" de que Plus Ultra "no cumple con las condiciones que motivaron la aprobación del Fondo de Capitalización y que se trató, por tanto, de una ayuda ilegal".

Ayuda desproporcionada

Luis Garicano, asegura que los 53 millones de ayuda a la aerolínea es una cifra desproporcionada, ya que la ayuda otorgada a la compañía seguiría resultando contraria a la decisión SA.57659 de Bruselas que aprueba el fondo de recapitalización y que estima que «las medidas no superarán el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario.

No irán más allá de restablecer su estructura de capital a la anterior al brote de Covid-19.

Las recapitalizaciones tendrán como límite el diferencial entre la estructura de capital del beneficiario a 31 de diciembre de 2019 y la estructura de capital en el momento de la solicitud de ayuda». Por lo que en ningún caso la compañía debería haber recibido más de 16.325.000 euros, que fueron las pérdidas acontecidas entre enero y octubre del pasado año.

Nueva información

El punto más novedoso presentado por Garicano tiene que ver con la "maniobra contable" de Plus Ultra con la que dio apariencia de no ser una "empresa en crisis" ante el Gobierno.

Y que habría pasado los filtros sin ser detectada.

Garicano ha revelado que recibió un préstamo participativo "simulado" de 6,3 millones de euros por parte de la empresa Panacorp, radicada en el paraíso fiscal de Panamá, pero que la realidad es que cuatro de esos millones nunca llegaron a la cuenta de la aerolínea porque quedaron como depósito de garantía. Es decir, que estaban "indisponibles" para su uso.

Es un rescate ilegal

El eurodiputado de Ciudadanos considera que los documentos aportados por el Gobierno en este procedimiento refuerzan la idea de que la aerolínea "no reunía con los requisitos de elegibilidad necesarios", en concreto, "los de no ser una empresa en crisis antes del inicio de la pandemia, ser 'estratégica' y ser viable".

En su opinión, "llama la atención" que las autoridades españolas argumenten que Plus Ultra es estratégica "cuando su cuota de mercado dentro de las 20 compañías con licencia de clase A es únicamente del 0,2%", o del "0,1% en 2019" si se tiene en cuenta el total de aerolíneas que operan en España.

Es una empresa no viable

El Tribunal General de Europa dictamina que sólo se debe apoyar a empresas que desempeñan un papel esencial en la economía de un país. "Sin embargo, en España sólo tiene un 0,1% de cuota de mercado, es la más pequeña de todas las aerolíneas que operan ahí. Hasta el propio Gobierno reconoce que en caso de cese de la actividad, podría cubrir cualquier otra aerolínea sus rutas", apuntó Garicano.

En cuanto a la devolución de la ayuda, el político de Cs señaló que "Plus Ultra no tiene capacidad para devolver la ayuda, no es viable". Así, ha denunciado que "se han tachado casi todos los contenidos del plan de viabilidad" justificándose en no revelar sus planes a la competencia, pero la aerolínea considera que "van a recuperar los niveles de actividad en el 2022, cuando todas las estimaciones de crecimiento del tráfico se sitúan en 2024. Los préstamos de la SEPI vencen en el 2024-2026, pero en el periodo de 2020 a 2022 van a perder 34,6 millones".

Además las malas previsiones de los principales organismos aéreos, como Eurocontrol o IATA, que prevén que la recuperación del sector llegará en 2024 y que uno de las regiones que más sufrirá la crisis será Latinoamérica, único mercado que opera la aerolínea rescatada.