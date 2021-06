Luke Hemmings, de 5 Seconds of Summer, anuncia su primer disco en solitario

El vocalista principal de la banda australiana de pop rock 5 Seconds of Summer, Luke Hemmings, ha anunciado este martes que sacará su primer disco en solitario. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha incluido la portada del disco, cuyo nombre será 'When Facing the Things We Turn Away From', algo que puede traducirse como 'Cuando nos enfrentamos a las cosas que nos hacen huir'.

En su cuenta de Instagram el artista ha anunciado la fecha concreta de salida: "Mañana 9pm PT", es decir, a las 6 de la madrugada, hora española. Junto a ese mensaje, ha añadido varias fotografías donde se le ve tocando la guitarra y la batería.

El cantante australiano ha revolucionado las redes sociales al hacer el anuncio de la salida de este disco, después de que su compañero de 5 Seconds of Summer, el baterista Ashton Irwin, anunciase la publicación de su álbum debut como solista, titulado 'Superbloom', que salió a la venta el 23 de octubre de 2020.

Ahora los dos líderes de la banda tendrán sendos discos en solitario, lo que no significa que 5 Seconds of Summer haya desaparecido. El grupo seguirá componiendo y sacando discos, aunque tal vez después de que tanto Hemmings como Irwin realicen sus giras presentando sus trabajos en solitario.

La banda 5 Seconds of Summer, conocida también con las siglas 5SoS, es un grupo australiano de pop rock creado oficialmente el 3 de diciembre de 2011. En 2012 empezaron a tener un buen número de seguidores debido a las versiones que realizaban y subían a su canal de Youtube. Comenzaron su andadura discográfica con su primer álbum, homónimo, en 2014, después de haber lanzado dos singles a nivel nacional en Australia y Nueva Zelanda.

En 2015 lanzaron su segundo disco, 'Sounds Good Feels Good', y en 2018 sacaron el tercero: 'Youngblood'. En el año 2019 empezaron a sacar a la luz distintas canciones de su último disco, 'Calm', que salió finalmente a la venta el 27 de marzo de 2020.

Ahora, dos de los miembros de la banda tienen proyectos en solitario, demostrando que hay creatividad y música suficiente para seguir complaciendo a su público.