Maribel Verdú: “he sufrido acoso en el trabajo”

La reconocida y famosa actriz ha confesado en el programa de Jesús Calleja, ‘Planeta Calleja’ en Cuatro, que ha sufrido acoso e incluso en el trabajo por parte de gente muy influyente. Han estado juntos conociendo rincones desconocidos de África en los cuales Maribel ha confesado vivencias muy íntimas y personales.

Además, ha superado uno de sus miedos debido a la claustrofobia y se ha lanzado a hacer snorkel. Ha compartido promesas que ha hecho con su marido, que es una lectora nata que no baja de 70 libros al año y que no suele ir a hoteles en los que haya niños. Hasta que llegó un momento en el que comenzaron a hablar de temas algo más comprometidos: "Tú eres un mito para muchas personas, ¿no sufriste acoso?" le preguntó Calleja, a lo que ella respondió “Sí, no conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar barbaridades". Con lo que ha continuado: "En el trabajo me ha pasado, ha habido gente de llamar al camerino... de gente muy influyente, y decirle puede salir usted de aquí".

Ella reaccionaba de tal manera que buscaba a sus compañeros actores y les pedía que le acompañaran: "Yo he entrado con ellos en el camerino, y le he dicho, ¿y ahora puede repetir lo mismo delante de ellos?", y "se quedan muertos". Si hay una presencia masculina, ya se cortan y, es que me pone enferma".

Maribel dice no entender a las mujeres que no son feministas ya que asegura: "Soy muy feminista, no entiendo a las mujeres que no lo son. Es como ser monárquico y no creer en el rey".

Le ha explicado a Jesús Calleja temas sobre la injusticia de las mujeres que aun ocurren hoy en día "Si hay algo en esta vida que no soporto a parte de la injusticia, es el abuso de poder en cualquier sitio, en cualquier espacio, y eso se ejerce mucho todavía".

Los usuarios han aplaudido su naturalidad en las redes sociales y han asegurado que se necesita más sinceridad como la que Maribel ha mostrado.