AHORA. Marlaska rechaza las peticiones de dimisión de PP, Vox y Ciudadanos

"No, no voy a dimitir, porque no he cometido ninguna ilegalidad ni yo ni mi equipo".

La petición coral de PP, Ciudadanos, y Vox de que abandone su cargo no ha hecho ninguna mella esta tarde en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Con el respaldo absoluto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha vinculado el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, con las denominadas cloacas de Interior, Grande-Marlaska ha reiterado que "ni yo ni mi equipo hemos solicitado el informe o su contenido"

El ministro niega que pueda existir nada ilegal porque ni él ni su equipo "pidió ningún informe a la Guardia Civil ni tomar conocimiento" de su contenido, después de que una nota reservada difundida ayer reconociera por escrito que el ceso de Pérez de los Cobos se produjo "por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Lo que en principio se relacionó sólo con un remodelación planificada de antemano por "pérdida de confianza" ha acabado finalmente vinculado al 8-M.

Pero el ministro lo liga únicamente a una filtración previa de ese informe, que llevó "a pedir una indicación de lo que había ocurrido y por qué se omitió a la cadena de mando".

A ustedes, ha dicho a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, "no les importa que se filtre una investigación pero sí que la directora de la Guardia Civil, el secretario de Estado o el ministro "sean conscientes de que investigaciones se están haciendo para evitar esa filtración". Una filtración, ha repetido, "es un delito" y "puede desacreditar una investigación"

Según Marlaska "a los valores de la Guardia Civil no les parece extraño" que la cúpula de Interior se interese por la actuaciones y las filtraciones. "Eso es garantizar la neutralidad, la imparcialidad y la profesionalidad de los funcionarios públicos a diferencia de lo que sucedía con el Gobierno del PP", ha añadido.

De este modo el ministro ha avalado una supuesta lucha dentro del Ministerio para acabar con la llamada 'policía patriótica" en Interior, que fabricó informes a medida y espió a adversarios políticos durante la etapa de Jorge Fernández Díaz.

El responsable de Interior ha reiterado que "no ha mentido" en las explicaciones que ha dado sobre la salida de Pérez de los Cobos, a pesar de que siempre dijo, al menos hasta que trascendió la nota reservada, que no nadie de su departamento se interesó sobre el informe del 8-M.

Luego Interior matizó que sobre su contenido.

Hoy en el Congreso ha repetido que las razones son la remodelacíón de su equipo y la "perdida de confianza".

"No quise decir más porque tengo respeto profesional por la carrera de Pérez de los Cobos. "Ustedes están intentando indagar en más razones para perturbar esa carrera profesional", ha señalado, dejando entrever que hay motivos más allá de este episodio, en los que no quiere entrar. De hecho ha asegurado que las razones de la destitución se han puesto por escrito por si quiere recurrir.