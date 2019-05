¿Sabes dónde radica el verdadero riesgo de los baños públicos?

No deja de resultar curioso que muchos españoles aseguren que en la medida de lo posible evitan ir a baños públicos, entre otras cosas porque suelen estar siempre sucios y podrían contraer alguna enfermedad.

Pero lo cierto, es que a veces, no queda otra que acudir a uno de estos baños. Sin embargo, lo curioso de todo esto no es que se prefiera emplear el baño propio, sino que muchos no se dan cuenta de que toda esa suciedad a la se refieren ha sido provocada por el uso, o más bien, mal uso o uso inadecuado, de los mismos.

En cualquier caso, y tal y como comentan desde Máxima Limpieza, “la mayoría de personas creen que el retrete es la pieza del baño que posee más gérmenes y sin embargo, están equivocadas, pues el lavabo le gana por goleada”.

No obstante, existen una serie de bacterias y virus cuya presencia es habitual en los baños públicos y que se contraerán fácilmente si uno no se lava las manos al finalizar, algo que, aunque parezca mentira, solo hace en torno a un 70% de la población.

E. coli: es la responsable de una enorme cantidad de intoxicaciones alimentarias y se trasmite a través de las heces. La infección provocará diarrea además de calambres abdominales y vómitos. Norovirus: al igual que la anterior también es responsable de numerosas intoxicaciones alimentarias. Provoca fuertes diarreas que desaparecen en dos o tres días. Shighella: esta bacteria es mucho menos habitual que las anteriores, de hecho, se encuentra prácticamente en extinción. Provoca diarreas mucho más severas que en los casos anteriores. Streptococcus: este grupo de bacterias suelen instalarse en la garganta y son causantes de enfermedades inflamatorias como la amigdalitis, la meningitis y la neumonía. Y, aunque su presencia suele ser muy habitual en los baños públicos, la probabilidad de infectarse es minúscula. Gripe y resfriado: los virus que las causan son capaces de sobrevivir incluso varios días en los retretes públicos, sin embargo, nadie se contagiará si se lava las manos antes de tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Puede que muchos no los hayan visto nunca, pues en España no es habitual, pero no hace falta viajar muy lejos para encontrarse baños públicos que se autolimpian después de cada uso u otros que poseen líquidos higienizantes.

En cualquier caso, y tal y como indican desde Máxima Limpieza, “mientras se aguarda a que este tipo de prácticas se conviertan en algo común en el país, habrá que seguir confiando en la correcta higiene de quienes se ocupan de los baños públicos.

Y por supuesto, no olvidar lavarse las manos después de ir al baño, pues ahí radica el verdadero riesgo”.