“McAitana”, el menú de una cadena de comida rápida que se ha hecho viral

Una famosa cadena de comida rápida ha sacado este lunes una nueva campaña promocional con un producto protagonizado por la cantante Aitana, una revelación que está alcanzando mucho éxito con sus canciones. Las redes sociales no han tardado en llenarse de bromas, chistes o, simplemente, fans de la artista enloquecidos por poder probar el menú diseñado por su cantante favorita.

Y como suele ocurrir en estas ocasiones, los internautas han derrochado ingenio y creatividad para expresar qué les parecía la salida de este menú especial de la cadena, que aunque la empresa así no lo ha decidido, los tuiteros han decidido llamar "McAitana". Esta palabra se ha convertido en 'Trending Topic' este lunes en Twitter debido al alto número de tweets que la mencionaban.

@notNeo tuiteaba la siguiente imagen, un meme en el que vemos a un hombre alto ser atendido por personas más bajas.

me pones un menu McAitana???😳👉👈 pic.twitter.com/tAHUz5KF6v

Algunos, como @AndresTycoon, se cuestionaban la velocidad a la que Aitana se ha convertido en la imagen de una campaña como esta:

Muchos jugaban con las palabras, relacionando el menú especial con las canciones de la cantante, como es el caso de @coscorrodrift.

No han faltado las imágenes creadas con programas de edición de imagen, como esta hamburguesa con el pelo de la cantante:

me he pedido un mcaitana dia mejorado💘 pic.twitter.com/ESjKZXzOUe

O imágenes que no hacían referencia realmente a una hamburguesa, pero... ¿un sandwich da el pego?

he abierto el menú mcaitana y me he encontrado esto, es normal?? pic.twitter.com/BjdCCxa6RW