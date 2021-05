Dos menas marroquíes detenidos por agresión sexual a una joven

Dos menores de nacionalidad marroquí han sido detenidos por la supuesta comisión de una agresión sexual cometida sobre una joven que se encontraba en el entorno de la Ribera del río Guadalquivir en la capital cordobesa.

Los dos detenidos por la Policía Nacional son menores de nacionalidad marroquí, según apuntan las primeras informaciones. También una de las víctimas, explicaron fuentes de la investigación. En este caso, hubo cuatro personas perjudicadas por los actos de los dos supuestos autores detenidos por estos hechos. Se trata de dos chicos y dos chicas que estaban en la zona.

Además de la supuesta agresión sexual a una de las chicas, los ahora detenidos trataron de sustraer el teléfono móvil a otros de los miembros del grupo.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso y ha adelantado Diario Córdoba, que ha detallado que los hechos han sucedido de madrugada un día de esta semana por causas que ahora se investigan.

Las mismas fuentes prefieren no dar muchos más detalles del caso, al ser «delicado», pero aseguran que son de nacionalidad marroquí y que dejaron cuatro víctimas en total, dos chicos y una chica a los que robaron teléfonos móviles, y otra joven a la que presuntamente agredieron sexualmente.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Rocío Ruiz ha manifestado, respecto al hecho de que Vox haya manifestado que no apoyará más medidas o proyectos de la Junta, que no lleven su firma, tras confirmarse que Andalucía acogerá finalmente a trece menores migrantes procedentes de Ceuta, que ese partido tendrá que explicar a sus electores esa posición y por qué no va a apoyar medidas del Gobierno andaluz que son «beneficiosas» para los andaluces, como un decreto que su departamento va a presentar para agilizar las listas de espera en materia de atención a la dependencia.

El Gobierno andaluz, según ha recalcado Ruiz, ha demostrado que es «serio y responsable», de manera que Vox tendrá que explicar por qué no quiere apoyar sus medidas, y ha querido dejar claro que a ella no la «limitan» las «amenazas» de ese partido.

ha querido dejar claro este viernes que las «amenazas» de Vox no la «limitan» en sus actuaciones y ha defendido que Andalucía, «sin lugar a dudas» acogerá a menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta.

