AHORA: Mercadona implanta desde el lunes 4 la jornada laboral de cuatro días mientras dure la pandemia

Mercadona implantará a partir de este lunes 4 de mayo una jornada laboral de cuatro días semanales durante la crisis del coronavirus, según ha acordado la compañía líder de la distribución con el comité de empresa tras ensayar el sistema 4+3 turnos en 24 tiendas. Según ha confirmado la compañía se trata de "una medida para adaptarse a la nueva situación", que se suma a las que se han ido tomando desde que estalló la crisis del coronavirus.

Así, la mayoría de los empleados de los supermercados -se excluye a algunas categorías de gerentes de tienda y mantenimiento- trabajará cuatro días y librará tres, incluido domingo. Un sistema que prevé turnos rotativos, de manera que aproximadamente dos tercios de la plantilla de una tienda trabaje y el tercio restante esté descansando.

Se trata de una medida de carácter excepcional y temporal, "con el objetivo de reducir el contacto entre la plantilla y los clientes", que durará tanto como duren los efectos de la crisis sanitaria. Empezará a aplicarse el lunes 4 de mayo. Así lo explicaron los sindicatos a los empleados de la compañía -más de 90.000 en España- tras reunirse el Comité de Empresa con los representantes de la compañía que preside Juan Roig.

En este paquete de medidas excepcionales se contempla la creación de grupos de trabajo, cada uno de los cuales librará dos días consecutivos más el domingo, siendo rotativos estos turnos todas las semanas. De esta manera, cada grupo libra cada tres semanas, cinco días seguidos.

Cada día de trabajo se realizarán nueve horas diarias, 36 horas de media a la semana, y las restantes irán a cargo de la empresa, según explicaron las organizaciones sindicales. El día anterior y posterior a un festivo, si fuera necesario, no obstante, se podría planificar una jornada de 10 horas, si bien en ningún caso se podría constituir una bolsa de horas o un mecanismo similar.

Todos los empleados que se acojan a la jornada de cuatro días semanales tendrán una reducción del horario semanal, y en cuanto a los empleados que por cuestiones de conciliación familiar no pudieran adaptarse a está jornada, la empresa se comprometió a valorar y buscar soluciones de forma particular. Algunos escalafones de la empresa, como los gerentes, no podrían entrar en el sistema de rotación al ser colectivos necesarios para la organización y mantenimiento del día a día de cada establecimiento.

Otras medidas de prevención

Mercadona redujo sus beneficios un 95 % en marzo respecto al mismo mes del año anterior, pese a aumentar las ventas un 14 %, debido al aumento de sus costes, que se dispararon por la adopción de medidas excepcionales en el marco de la crisis provocada por la Covid-19, hasta suponer un gasto extraordinario de 100 millones de euros.

Parte de esta inversión ha ido dirigida a ampliar las medidas de seguridad para clientes y empleados, con la compra de guantes, mascarillas, gel desinfectante, gafas protectoras y mamparas en la sección de cajas. Además, reforzó su plantilla con la contratación de 600 trabajadores y concedió una prima del 20 % sobre su sueldo habitual, con un impacto en las cuentas de 44 millones de euros, de acuerdo con sus estimaciones.

Cabe recordar que la empresa ha optado por hacer uso de agentes de seguridad privada para ayudar al control del aforo en sus tiendas -limitado para evitar aglomeraciones- y contrató más transportistas para garantizar el abastecimiento de sus 1.600 establecimientos.