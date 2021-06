Metallica, nuevo cabeza de cartel del Mad Cool 2022

Metallica encabeza el cartel del festival de música Mad Cool en su edición de 2022, después de la que parece ser la salida del cartel de Red Hot Chilli Peppers, que estaban previstos para este 2021. El festival madrileño ha anunciado este miércoles el nuevo cartel, con grandes novedades.

La edición del 2021, al igual que ocurrió el pasado 2020, ha sido cancelada debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 que provoca. Sin embargo, el festival ha anunciado este miércoles el cartel de la edición del próximo año, que tras la vacunación que se está llevando a cabo y con las medidas sanitarias pertinentes es más probable que acabe teniendo lugar.

Sería, en caso de poderse realizar, entre el 6 y el 9 de julio de 2022, y contará con las actuaciones de más de 100 grupos y artistas.

Y la presencia de Metallica en el cartel es solamente la primera de cuatro grandes bandas que encabezarán el cartel. Según han afirmado desde el festival, muy pronto anunciarán "3 nuevos headliners y más bandas".

Aseguran desde la organización que la edición del 2022 será "el mejor cartel de todas las ediciones de Mad Cool".

Una edición histórica merece brillar con un cartel a su altura. Os lo debemos.



Y esto es solo el principio... Muy pronto 3 nuevos headliners y más bandas ⭐️⭐️⭐️



Las entradas para asistir al festival están a la venta desde hoy, a un precio de entre 179 y 195 euros los abonos, 75 euros la entrada de un día y entradas VIP diarias a 150 euros, abonos VIP de tres días a 400 euros y el abono VIP de los cuatro días de festival por 450 euros.

Desde el festival avisan de que "todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022", por lo que si has comprado tu entrada para una de las ediciones canceladas podrás asistir a la edición del 2022.

Metallica volverá a tocar en Madrid después de hacerlo por última vez en mayo de 2019, en un concierto que tuvo lugar precisamente en el espacio Valdebebas, donde se celebrará esta edición del Mad Cool Festival 2022.

Otras grandes bandas que acompañarán a Metallica y que ya han sido anunciadas son algunos de los más grandes grupos de rock y rock alternativo de la actualidad, como Twenty One Pilots, Placebo, Imagine Dragons, The Killers, Muse, Faith No More, Kings of Leon o Pixies. Pronto sabremos cuáles son los otros tres cabezas de cartel que se sumarán a esta edición tan esperada del Mad Cool Festival en Madrid.