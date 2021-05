Muere Joe Lara, el actor que dio vida a Tarzán, en un accidente aéreo

William Joseph Lara, conocido artísticamente como Joe Lara, ha fallecido el pasado sábado a la edad de 58 años al sufrir un accidente en una avioneta privada. El actor dio vida a Tarzán en los años 90 en la película 'Tarzán en Manhattan' y en la serie de televisión de Tarzán que se retransmitió en 1996 y 1997. También participó como actor en películas como 'Steel Frontier' y 'American Cyborg: Steel Warrior'. Desde 2002 era músico de 'country'.

Junto al actor han perdido la vida su mujer, Gwen Shamblin Lara, fundadora de la iglesia The Remnant Fellowship of the Kingdom of God, y otras cinco personas que también eran líderes de esta esta congregación. En un comunicado publicado ayer, domingo, en la página web de la Remnant Fellowship, han informado de la "inesperada muerte" de los líderes.

Las cinco personas fallecidas, además del actor y su esposa, son David y Jennifer Martin, Jonathan y Jessica Walters, y Brandon Hannah.

El accidente ha tenido lugar en Smyrna, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. La avioneta en la que viajaban se ha estrellado poco después de despegar, en un viaje en el que se dirigían a Palm Beach, Florida. Según han informado los bomberos, la avioneta, una Cessna 501, se estrelló en el lago Percy Priest y lamentablemente ninguno de los ocupantes ha sobrevivido.

Desde la iglesia de Remnant Fellowship han informado de que cuidarán de los hijos de la fundadora, quienes pretenden continuar el sueño de su madre de "ayudar a la gente a encontrar una relación con Dios".

Las causas del accidente se desconocen, y se está trabajando ya en una investigación que esclarezca los hechos. Según han informado desde la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, habrá un informe preliminar en un par de semanas, aunque la investigación completa podría culminarse en uno o dos años.