Le imponen una sanción de 1.202€ por amenizar durante el confinamiento al ‘Dj del balcón’ de Santa Cruz de Tenerife

Luis Martin, conocido popularmente como el ‘DJ del balcón‘, según informa diario de Avisos, que ahora puede respirar tranquilo.

Y es que una persona ha abonado la cuantía de las idénticas multas, de 601 euros cada una, que le impusieron al artista y al hijo de su pareja por tener la música muy alta el pasado 4 de abril de 2020, el tercer sábado que decidía sacar los altavoces al balcón para amenizar con música otra tarde más de confinamiento a algunos de sus vecinos en Tomé Cano.

La repercusión que ha causado esta historia desató un sinfín de muestras de apoyo y, finalmente, ha sido el empresario Jorge Quintero quien “de un plumazo ha zanjado este tema que no me dejaba dormir”. “Este señor se enteró de la noticia y me dijo que me quería ayudar.

Le parecía una injusticia que a alguien que trataba de animar y ayudar a la gente en momentos tan tristes le hicieran estas cosas”, asevera.

En las denuncias se detalla que varios vecinos se quejaron de que el DJ tenía la música muy alta, a pesar de contar con el “permiso de la comunidad” en la que vive. Los agentes de la Policía Local se personaron en la vivienda a las 21:00 horas e iniciaron sendos expedientes sancionadores.

“Abrí la puerta, me agarraron del brazo y me sacaron de casa. Me dijeron que los vecinos se estaban quejando y nos identificaron”.

Más de un año después llegaron las multas.

Luis Martin no disponía de recursos económicos suficientes para hacer frente a las sanciones y por ello puso en marcha una recaudación de fondos en gofundme. “Quiero agradecer enormemente todas las pequeñas aportaciones que hizo la gente, poco más de 100 euros, que para mí ha sido un gesto muy importante”.

El ‘Dj del balcón’ ha destinado el dinero recaudado a ayudar a una mujer que ha acogido en su casa “porque lo está pasando mal