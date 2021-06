Naomi Campbell: una agradecida madre primeriza a los 50 años

La supermodelo Naomi Campbell sorprendía hace un par de semanas a sus fans al anunciar a través de su cuenta de Instagram que había sido madre por primera vez. Junto a una fotografía en la que aparecía su mano sosteniendo los pies de su bebé, incluía el siguiente texto: "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, me siento tan honrada de tener esta dulce alma en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo, ángel mío. No hay mayor amor".

No han sido pocos los famosos que aprovecharon la ocasión para felicitar a la modelo: diseñadores, otras modelos de alto renombre, actores y actrices, cantantes y muchísimos seguidores anónimos dieron la enhorabuena a Naomi Campbell por su primer bebé.

Pocos días después, la top model ha enviado otro mensaje a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo a todos sus palabras. Ha afirmando que "nunca he sentido tanto amor como lo he hecho durante estas últimas semanas, estoy muy agradecida por el amor que nos habéis dado a mi hija y a mí".

Además, ha aprovechado para dar las gracias por las felicitaciones (tanto por el nacimiento de su hija como por su propio 51 cumpleaños, que fue el 22 de mayo). La modelo británica ha recordado también los difíciles momentos que estamos pasando por la pandemia de coronavirus.

"A pesar del difícil año que todos hemos tenido, ha habido tantas bendiciones por las que estoy más que agradecida", ha escrito, y ha mandado un mensaje de optimismo: "Por la gracia de Dios estamos casi en la luz al final del túnel", escribió en su cuenta de Instagram, mandando un mensaje de "fuerza y perseverancia" a todos sus seguidores, que son más de diez millones y medio en esta red social.