Operación antimonopolio de la UE contra Facebook

Según ha comunicado este viernes la Comisión Europea, se ha abierto una investigación antimonopolio contra Facebook por el uso de los datos publicitarios. Esta investigación formal se debe concretamente a que se quiere dilucidar si Facebook ha estado utilizando a su favor los datos publicitarios de anunciantes que puedan ser su competencia en otras plataformas, como en el caso de los anuncios clasificados.

La Unión Europea pretende descubrir si Facebook está vulnerando las reglas de antimonopolio y de la competencia, tanto en el uso de los datos como en su propia plataforma publicitaria, 'Facebook Marketplace'.

"Facebook es utilizado por casi 3 mil millones de personas mensualmente y casi 7 millones de empresas se anuncian en Facebook en total. Facebook recopila grandes cantidades de datos sobre las actividades de los usuarios de su red social y más allá, lo que le permite dirigirse a grupos de clientes específicos. Analizaremos en detalle si estos datos le dan a Facebook una ventaja competitiva indebida, en particular en el sector de anuncios clasificados online, donde la gente compra y vende productos todos los días y donde Facebook también compite con empresas de las que recopila datos. En la economía digital actual, los datos no deben utilizarse de forma que distorsionen la competencia", ha dicho Margrethe Vestager, vicepresidenta europea ejecutiva de Competencia.

