Ortega Cano rompe su silencio

José Ortega Cano no está pasando por su mejor momento y es que el torero, desde que se empezó a emitir el documental de Rocío Carrasco, no ha hecho ninguna declaración al respecto. La que sí que ha hablado sobre ello ha sido su mujer, Ana María Aldón, que ha asegurado que su marido no está viendo la serie porque por recomendación médica es mejor que no lo haga para no alterarse.

Hoy, hemos hablado con el torero y nos ha asegurado que: "Lo tengo ya todo controlado" y es que Ortega ha sufrido varios achaques de salud debido al Covid. Parece que el marido de Ana María Aldón se encuentra mejor y además, nos ha confesado que se encuentra preparado para empezar a ver las declaraciones que ha hecho la hija de Rocío Jurado sobre él.

El maestro nos ha expresado su deseo de hablar cuando haya visto todas las declaraciones de Rocío Carrasco: "Yo hasta que no termine todo esto no opinaré". Ortega Cano insiste en que dará su opinión más adelante: "Hasta que no termine la serie esa, ¿vale?".

De esta manera, el que fuera marido de Rocío Jurado ha dejado claro que romperá su silencio cuando se encuentra preparado y cuando Rocío Carrasco haya terminado su discurso en televisión.