Linchamiento y ovaciones a Aitana en Twitter por el lanzamiento de su menú en McDonald’s

Tras el lanzamiento el pasado lunes de la nueva promoción en la que Aitana ha participado junto a McDonald’s, ha habido cabida para tener y compartir diferentes opiniones.

Lo más polémico de este tema ha sido la colaboración de la cantante con una cadena de restaurantes de comida rápida que según sus seguidores, no resulta ser nada saludable ni eco-friendly.

Los seguidores y usuarios en redes sociales, sobre todo en Twitter, han compartido diferentes opiniones al respecto:

por favor no pidais el menu aitana en el mcdonalds si no sois autenticos fans de aitana porque los fans de verdad llevamos meses esperando para poder tomarlo y pueden no quedar



ademas es apropiacion cultural de los aitaners https://t.co/YDEJ7QD9sX