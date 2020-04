AHORA: Pablo Casado critica al Gobierno por seguir sin publicar los datos reales de fallecidos por Covid-19

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado este sábado al Gobierno por reconocer que no publica los datos reales del número de fallecidos por coronavirus después de un mes con mando único ante la crisis sanitaria.

"Hoy han muerto otras 565 personas por Covid-19. El Gobierno reconoce que no publica datos reales después de un mes con mando único", ha acusado el líder popular a través de su cuenta de Twitter.

Casado ha recordado que su partido ha solicitado la comparecencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para que informe del número de fallecidos reales, al ser el "competente" del registro de defunciones.

"Los españoles merecen saber la verdad", ha insistido Pablo Casado en su mensaje.



El líder del PP ya había cargado contra el Gobierno este semana por "poner en duda el método de recuento de las víctimas" por coronavirus.

A su entender, es "esencial que un país que se respeta a sí mismo" como España pueda "homenajear a los fallecidos, pero también tener la certidumbre de cuántos son".

Teodoro García-Egea ha advertido al Ejecutivo de que los contagios entre los sanitarios seguirán aumentando si no toma medidas y le ha afeado que siga incurriendo en compras de material defectuoso que pone en riesgo al personal sanitario, que ya se ha contagiado de coronavirus en un 16 por ciento.

"Mientras la propaganda no cesa, las mascarillas no llegan", ha denunciado Teodoro García-Egea, que ha recordado el último "escándalo" de las mascarillas del fabricante Garry Galaxy, que después de que Sanidad las distribuyera entre las Comunidades Autónomas se tuvieron que devolver al comprobar que no cumplían los requisitos mínimos de seguridad para el personal sanitario.