Pablo Díaz gana el bote tras 260 programas en ‘Pasapalabra’

El tinerfeño más conocido, Pablo Díaz, se hizo anoche con el rosco, acertando doce palabras seguidas en la segunda vuelta con un restante de 81 segundos.

Tras 260 programas y 220 mil euros ya ganados, el jueves 1 de julio Pablo se llevaba el bote de 1.828.000€ a casa. Ha aclarado que el dinero acumulado se anula cuando se gana el bote, que es el premio que se lleva finalmente, y no lo es la suma de ambos.

Uno de los rostros que más nos ha acompañado durante este último año en el programa de televisión ‘Pasapalabra’ es el ganador del bote y de la confianza, apoyo y empatía del público tras colarse en sus casas cada tarde. Ha sido el que se ha hecho con el bote “más gordo” que se ha dado en el concurso.

En una entrevista especial en ‘El Hormiguero’, que se emitió a las 23:00h de la noche del jueves, ha hablado sobre sus sensaciones y trayectoria para que todos los espectadores le conocieran un poco más: “En ese momento se te viene el mundo encima, porque cuando pasas la primera vuelta piensas: ‘Dios mío, si es que las tengo todas; y empiezas a pensar a pensar y es una sensación de que se te duermen las manos y empiezas a hiperventilar…una sensación increíble” ha asegurado el ganador. Como bien ha dicho, ese dinero no se gana todos los días y más difícil es, si cabe, para un compositor y violinista como él. A la pregunta que le hace el presentador Pablo Motos, asegura que tenía dudas en la letra V (Vilano: flor del cardo) pero decidió “tirar millas” porque “o lo sabes o no lo sabes”, aunque en general tenía todas las palabras bastante claras.

En 12 programas anteriores se ha quedado a una de ser el ganador del bote y “el no haberlo ganado ahí, significa que me llevo 600 mil euros más” por lo que no puede estar más feliz. Entre bromas Pablo Motos le ha dicho: “con la H: ¿quién se va a llevar la mitad de tu dinero?” a lo que ha aclarado Pablo que se llevará limpios 1 millón de euros.

Ha recalcado que su estudio durante seis años ha sido más que una oposición, llevaba desde 2015 estudiando gracias a que su abuela veía el programa con él y le animó a presentarse, por lo que en 2017 lo hizo. Estudió viendo todos los roscos de ‘Pasapalabra’ que se habían emitido desde 2010, junto con el diccionario y con la ayuda de una aplicación llamada AnkiDroid.

Ganar el concurso ha significado para el un esfuerzo y un reto con el que ha sentido que se ha quitado un peso de encima, se siente aliviado y con el premio quiere que sus padres estén tranquilos económicamente, independizarse y seguir viviendo como hasta ahora, estudiando, escuchando y practicando música y continuando con sus directos en Twitch.

¡Enhorabuena Pablo!