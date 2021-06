Paul McCartney cumple hoy 79 años

El músico, compositor y cantante Paul McCartney está de celebración este viernes, pues cumple 79 años. McCartney es una de las leyendas vivas de la música. Con The Beatles este músico inglés marcó un antes y un después en la historia de la música.

Paul McCartney es quizá el músico vivo más importante del siglo XX. Sus canciones son conocidas en todo el planeta y algunas de ellas están reconocidas como las más versionadas de la historia, como es el caso de 'Yesterday', de The Beatles, con más de 3500 versiones grabadas por diferentes artistas.

Nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965, Sir James Paul McCartney fue elevado al rango de caballero por sus servicios a la música en 1997.

Con una vida polémica, como la de muchas estrellas del rock, McCartney se ha acercado al mundo de las drogas, al vegetarianismo y al activismo desde el mundo de la música.

Aficionado al fútbol, McCartney sigue al Everton y al Liverpool, siendo socio de honor de este último desde 2012.

Con una discografía de 24 álbumes de estudio, cuatro recopilatorios, ocho discos en directo y un box set con todos los álbumes de estudio, McCartney ha ganado múltiples premios y ha logrado récords a nivel de ventas y de números uno que no ha tenido otro artista en la historia.

Por ejemplo, es el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular, con ventas de 100 millones de sencillos y 60 discos de oro; ha logrado veintinueve número uno de sencillos en los EE. UU., veinte de ellos con The Beatles, el resto con Wings y como artista en solitario.

Este músico inglés ha estado involucrado en más sencillos número uno en el Reino Unido que cualquier otro artista con una variedad de créditos alcanzando 24 veces el número uno en el Reino Unido: Solista (1), Wings (1), con Stevie Wonder (1), The Christians et al (1), Ferry Aid (1), Band Aid (1), Band Aid 20 (1) y The Beatles (17).

Hoy, este hombre de récords, cumple 79 años, y sigue en activo como músico y compositor, a pesar de que tuviera que cancelar su última gira por la pandemia de coronavirus.