PNV cree “puntuales y reprobables” casos como los de los directores de hospitales de Bilbao que se vacunaron

El presidente del PNV de Álava, José Antonio Suso, cree "puntuales y reprobables" casos como los de los directores de los Hospitales de Basurto y de Santa Marina de Bilbao, los ex concejales de la formación jeltzale Eduardo Maiz y José Luis Sabas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Suso cree que estas cosas "hacen daño" y la gente piensa: "ya están aquí los de siempre aprovechándose, ellos siempre los primeros". Sin embargo, ha asegurado que se trata de "casos puntuales, reprobables", y quiere pensar que "se han hecho sin mala intención"."Espero que sean hechos puntuales y se acaben porque todos estamos esperando a la vacuna", ha apuntado.

A su juicio, "si este tipo de situaciones no se dan, mejor para todos". "Todos estamos esperando a la vacuna. A mí me gustaría que me la pusieran mañana la primera y dentro de 21 días la segunda, pero sé que voy a tener que esperar a abril o a mayo o cuando haya vacunas", ha indicado.

Preguntado por si él se vacunaría si le dicen que hay una sobrante de la vacuna y que se va a perder, el líder jeltzale lo ha rechazado: "No, sé que hay un protocolo, que hay muchas personas en riesgo y que mueren delante de mí, por la edad y por sus circunstancias. Por lo tanto, ese caramelo no me lo comería", ha indicado.

Sobre las declaraciones de Sabas al diario El Correo, en las que asegura que Osakidetza sabía que todos se vacunaban, José Antonio Suso ha señalado que, en la entrevista, este afirma que comunicó altos cargos del Servicio Vasco de Salud e incluso a la propia consejera de Salud que se iba a vacunar a toda la plantilla, pero no a los directivos.

"No deja claro que a la consejera le dijera que toda la plantilla y también los directivos, habla de la plantilla. Él se considera parte de la plantilla", ha indicado. No obstante, Suso ha explicado que él es un directivo y, por lo tanto, "no es personal sanitario propiamente dicho". "No creo que sea muy difícil interpretar eso", ha apuntado.