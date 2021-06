PP contesta a Vox que para reformar Estatuto de Madrid se necesita acuerdo con más partidos y confía en que haya pacto

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano ha contestado a Vox que para reformar el Estatuto de Autonomía como proponen es necesario el acuerdo con otros partidos pero confía en "tejer un acuerdo definitivo" para mañana para que ambas formaciones se apoyen a la hora de conformar la Mesa de la Asamblea.

La líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha trasladado este lunes que ofrecerán sus votos al PP para conformar la Mesa de la Asamblea si reducen el número de diputados de 136 a 69, y que prefieren esto a los distintos puestos que dice que les han ofrecido.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, Serrano ha explicado que cuando Vox les ha planteado este supuesto le han especificado que "no tiene sentido" mezclar estas cuestiones de la Mesa con propuestas programáticas.

Así, ha recordado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, llevaba en el programa electoral esa reducción del número de diputados pero considera que lo importante "no es el número", porque "la reforma del Estatuto se hace con una mayoría cualificada de dos tercios que PP y Vox no tienen" y que requeriría el acuerdo con otras formaciones.

No obstante, ha asegurado que desde el PP hay compromiso para abordar la reducción de la Asamblea. "No entendemos este interés ahora. Hemos tratado de hablar de otras cuestiones relevantes en lo que tiene que ver con las iniciativas parlamentarias, en temas que puedan ayudar a su visibilidad y no han querido, pero vamos a seguir trabajando para tejer ese acuerdo definitivo", ha aseverado Serrano.

A su juicio, tanto PP como Vox "deben respaldar a sus candidatos" a la hora de votar los componentes del máximo órgano parlamentario porque "nadie entendería" que los de Rocío Monasterio "acabaran votando a la izquierda".

"Seguimos hablando con Vox y estoy convencido de que vamos a llegar a un entendimiento. Vox por sí mismo no puede acceder a la Mesa y es importante que esté ahí, porque es de justicia", ha dicho.

Para el portavoz 'popular', lo "lógico" es que el PP tenga en la mesa 4 miembros, Vox que tenga uno y, después, "lo que haga la izquierda será un tema que tengan que hablar entre ellos en sus pugnas". De hecho, Serrano ha indicado que ninguno de los partidos de izquierda se ha puesto en contacto con él para negociar.