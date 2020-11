El PP cree que los acusados por los atentados de Cataluña deberían ser juzgados como coautores y no como responsables

La portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Ana Vázquez, cree que los tres acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 deberían ser juzgados como coautores y no como responsables, puesto que su participación resultó "imprescindible" en los ataques.

Vázquez se ha expresado así este martes en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE coincidiendo con el inicio del juicio en la Audiencia Nacional contra los tres acusados de participar en los atentados que dejaron 16 fallecidos y cientos de heridos en las calles de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

En concreto, la Fiscalía solicita para Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza penas que van desde los 8 años a los 41 años por delitos entre los que no se incluye el de asesinato. Considera los acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos, un criterio que discrepa con el de las acusaciones populares.

Según la portavoz 'popular', la aportación de los tres juzgados va "más allá" de ser simples colaboradores. "Para que nos entendamos, no fue solamente yo presto un vehículo o dejo mi casa para ocultarlos, sino que había una finalidad, que era el atentado", ha sostenido.

En esta línea, Vázquez se ha alineado con el criterio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y ha argumentado que la "intensidad en la colaboración" de los detenidos fue "tan intensa" que deben ser "juzgados como coautores". "Lo entendería si la colaboración fuese puntual. Pero en este caso, la finalidad era provocar unos asesinatos", ha zanjado.