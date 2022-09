Protege tu privacidad online asegurando tu computadora con estos consejos

Mantener tu computadora segura debe ser una prioridad en esta era digital. Cuidar tu información personal te permite mantener tu privacidad y así evitar los peligros de un posible robo de identidad.

La información es poder y actualmente los hackers están en la búsqueda de la mayor cantidad de datos posibles. No siempre es fácil proteger tu computadora pero hoy te ayudaremos a lograrlo con los mejores consejos y toda la información que necesitas para hacerle frente a las amenazas digitales.

La Importancia de Proteger tu Privacidad

La información personal siempre será un tema sensible para todos. No es conveniente que personas o grupos ajenos manejen los datos personales y menos si los consiguen con métodos criminales. Para prevenir este tipo de situaciones, hay que aplicar algunas medidas para prevenir y responder rápidamente a los ataques.

En las computadoras personales, se pueden encontrar desde datos familiares, información bancaria, secretos importantes, imágenes totalmente privadas y demás que pueden poner en peligro a cualquiera. Los hackers en internet han iniciado una temporada de recolección de datos que luego pretenden vender o incluso los usan para chantaje.

La forma en la que los hackers pueden vulnerar tu privacidad es:

Infectando tu computadora con un virus

Clonando la computador personal y tu identidad en redes sociales.

Entrar a tu computadora por medio de hardwares y softwares y atacar o minar en otras plataformas.

Mediante anuncios y correos electrónicos engañosos.

Es importante proteger tu privacidad online ya que así evitas el robo de identidad que puede llevar a desfalco de cuentas bancarias, estafas a otras personas, uso de tu imagen sin autorización y demás…

Medidas para Mantener tu Privacidad en tu Computadora

Desde actualizar tu sistema operativo hasta un buen antivirus, la protección de tu computadora inicia contigo y la decisión que tomas de hacerte responsable de tu propia ciberseguridad. Algunas de las medidas que puedes tomar son:

● Elige un buen sistema Operativo

El programa principal que ejecuta la computadora se conoce como sistema operativo. Es el encargado de determinar qué tipo de software se pueden instalar al igual que coordina el funcionamiento en general del equipo. Windows es uno de los sistemas operativos más populares y puede protegerlo instalando un VPN libre de riesgo que funcione con todas las PC Windows. Es una buena forma de evitar que los hackers lleguen a tu computadora de forma inmediata.

Los VPN ayudan a crear una conexión protegida aun cuando estás navegando en una red pública. Tienen diferentes métodos de seguridad que hacen que sea mucho más difícil penetrar hasta la computadora personal y los datos de quien está visitando la página web o haciendo la descarga.

● Instala un Buen Programa Antivirus

Los antivirus te ayudan a identificar rápidamente aquellos programas maliciosos o intentos de vulnerar tu computadora. Hay virus que pueden dañar profundamente tu computadora y archivos por siempre. Elige un antivirus de confianza que ya este comprobado previamente que si funciona correctamente. Préstale atención a aquellos que reconocen malwares.

● Utiliza buenas Contraseñas

Evita tener la misma contraseña en todos los sitios y mucho menos guardarlas en tu PC en algún archivo. Esto aplica para los datos bancarios y demás ya que eso podría dejarte más desprotegido en caso de tener que hacerle frente a un virus. Procura guardar tus contraseñas en lugares con un buen gestor online o también hacer combinaciones que incluyan mayúsculas, minúsculas, números y otros símbolos especiales.

● Evita el Correo no Deseado y el Spam

Los correos no deseados y todo lo que llega a Spam es una puerta abierta para que los hackers vulneren tu privacidad. Te recomendamos no abrir los correos no deseados y actualizar constantemente los filtros de spam que te ofrezca el servicio de mensajería.

Proteger tu privacidad te garantiza pasar malos ratos en los que un hacker pueda hacerte perder toda tu información. Es momento de tomar acciones y cuidar de tu privacidad en línea.