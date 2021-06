El PSOE, Unidas Podemos y sus socios rechazan que Sánchez explique en el Congreso los indultos

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios han rechazado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique en el Pleno del Congreso la concesión de indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña.

Así lo ha confirmado la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, donde los 'populares' han reclamado la celebración de un Pleno monográfico sobre los indultos a los presos del procés para que Sánchez dé las explicaciones correspondientes.

La Junta de Portavoces es la encargada de diseñar el orden del día de las sesiones plenarias y, en este caso, el PSOE, Unidas Podemos y otras formaciones han rechazado incluir la próxima semana esa comparecencia monográfica de Sánchez.

El vídeo del día Iceta desliza que los indultos estarán listos antes de verano

Gamarra ha denunciado que "una vez más" los socios parlamentarios han decidido una vez más "hurtar" al Congreso su labor de control al Gobierno al rechazar la comparecencia "con luz y taquígrafos" de Sánchez en el Pleno.

Para la dirigente del PP. esta negativa evidencia que el Gobierno tiene "la total y absoluta intención de conceder esos indultos" y de "pagar ese precio político con el patrimonio de los españoles y contra la ley". "Si no, no cabe otra justificación para que no quiera venir a dar explicaciones", ha apostillado.