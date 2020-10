Puigdemont avisa de que las detenciones buscan “la muerte política y civil” del independentismo

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha avisado este miércoles de que las detenciones producidas en la operación de la Guardia Civil por presunto desvío de fondos al independentismo buscan "la muerte política y civil" del mismo.

"Tres años después de la declaración de independencia seguimos luchando por una causa justa y democrática. No lo han conseguido, y no lo conseguirán. Todo el apoyo a los detenidos en este nuevo zarpazo represor", ha lamentado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Entre los detenidos en esta operación están David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler y Josep Lluís Alay, así como otras personas relacionadas con los partidos y organizaciones independentistas por desvío de fondos al 'proceso independentista en connivencia con dirigentes del Govern liderado por el expresidente Quim Torra.

En otro mensaje posterior, en inglés, ha lamentado las detenciones vinculadas el movimiento independentista y ha reclamado que los pongan "en libertad de inmediato".

"Actuar contra los disidentes políticos es una enorme violación de los derechos fundamentales", ha recalcado.

Spain's @guardiacivil just detained my head of office in Barcelona @josepalay together with a dozen of other people linked with the pro-independence movement. They must be immediately release. Acting against political dissidents is a huge violation of fundamental rights.