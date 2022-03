¿Qué debes saber para viajar con tu perro en coche?

Para todos aquellos que tenemos perro, la manera más habitual de viajar con ellos es mediante el transporte en carretera y coche. Pero ¿Sabes qué cosas debes tener en cuenta a la hora de elegir una empresa de transporte de mascotas o para llevar a tu perro en el coche?

Actualmente en España existen unas normativas que hay que cumplir para viajar con perro en coche, ya sea en tu propio vehículo o la mayoría de apps de car sharing. A continuación, te contamos todas para que evites problemas y puedas sumar seguridad en tu viaje.

Dónde tiene que viajar mi perro en el coche

Hay personas que desconocen que un perro que viaja en coche, no puede ir en los asientos delanteros ó ir en los traseros sin su correspondiente cinturón o transportín. No, un perro no puede ir suelto por el coche ni en brazos de algún acompañante. En esto, la DGT es bastante clara, los perros no pueden tener acceso al conductor ni molestar en la conducción. Es por ello que se aconseja la colocación de alguna red para la separación de los espacios en el interior del vehículo.

El cinturón para perros, importante y necesario

Si quieres que tu perro viaje en la zona de los asientos traseros, es sumamente importante que lo haga con una sujeción que asegure protección tanto para el conductor como para el animal. El cinturón para perros es muy aconsejable ya que no permite que el animal acceda a la zona del conductor pero sí permite algo de movimiento para poder tumbarse o ir sentado.

Este cinturón va enganchado en el anclaje del cinturón y al arnés del perro. De esta manera, irá sujeto. No es apto el uso del cinturón humano, ya que al no estar adaptado, puede dejar al animal en libertad y puede provocar un accidente.

Transportín, una opción a tener muy en cuenta

Es probable que el transportín para perros sea lo más conveniente para los viajes en coche. Se trata de una caja de plástico o tela que no permite al animal salir, por lo que está en un espacio muy controlado. En caso de ser un perro de raza pequeña, puede ir en el suelo del vehículo sin problema

Un transportín para perros grandes también es más aconsejable que el cinturón. En este caso, el animal viajaría en el maletero en posición transversal a la dirección de la marcha.

También es recomendable instalar una barra fija aunque el perro viaje en su transportín, ya que solo de esta manera evitaremos que tanto el animal como el transportín puedan acceder a la zona donde se encuentran las personas en caso de accidente.

Asiento de coche para perros

En este caso, se trata de una especie de cesta de tela. Ésta se sitúa en alguno de los asientos traseros y el animal va sentado o tumbado dentro de la cesta.

Se ancla al asiento a través del reposa cabezas y en el interior encontrarás una especie de correa corta para poder enganchar a tu mascota. Este tipo de accesorio se usa más en perros de tamaño pequeño y permite que el animal se encuentre tranquilo, pudiendo observar todo lo que ocurre a su alrededor.

También es cómodo en el tema de la limpieza, ya que no manchará el coche de pelos o, en caso de vómitos o defecaciones, sólo hay que sacar el asiento y limpiarlo.

Rejilla divisoria para el coche

La rejilla permite la movilidad por parte del perro en todo el espacio que haya sido habilitado. El problema es que no es muy seguro. Sí, la función de evitar que el animal llegue a la zona del conductor y los acompañantes la cumple pero hay que decir que, en cuanto a la seguridad para el animal en caso de accidente, es prácticamente nula.

Al encontrarse el animal sin ningún tipo de sujeción, debes tener en cuenta que en caso de accidente, las probabilidades de sufrir un daño es mayor y que, además, el animal puede salir corriendo por la carretera y provocar un accidente a otros vehículos .

En caso de hacer una parada y querer sacar al perro del maletero, hay que tener mucho cuidado para que éste no pueda salir corriendo.

A qué multas me enfrento si mi perro viaja en coche

Si viajas en coche con tu perro y no va correctamente atado o con un sistema de retención, la multa puede ascender hasta los 100€.

No dar comida al perro antes de un viaje

En caso de realizar un viaje largo, es aconsejable no alimentar a tu mascota antes. Si el animal se marea, nos podemos encontrar ante una situación de vómito o defecación por su parte. Si dejamos al perro en ayunas, evitamos tener estos momentos en los que puede surgir un estrés innecesario tanto para el conductor como para el can.

Cómo evitar que mi perro se maree en el coche

Si ya de por sí tu perro es de los que se marea en el coche, lo mejor es hablar con el veterinario para que nos pueda recomendar unas pastillas naturales anti mareo. Además hay otras opciones como el producto Adaptil, el cuál relaja de manera natural.