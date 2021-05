Ramos no estará en la Eurocopa. El estreno de Laporte y la vuelta de Robert Sánchez

La Lista de Luis Enrique para la Euro 2021

PORTEROS: Unai Simón, David de Gea, Robert Sáchez

Últimas noticias

DEFENSAS: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente

MEDIOS: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián.

El vídeo del día Marruecos acusa a España de “crear” la crisis y querer que lo asuma Europa

DELANTEROS: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré y Sarabia

Porqué Luis Enrique no convoca a Ramos

"No ha podido competir ni entrenar. No ha sido fácil, ayer lo llamé y ha sido difícil y duro. me sabe mal, es muy profesional y que ayuda mucho a la selección y lo puede hacer en el futuro. pero busco el beneficio del grupo. Le recomendé que fuera egoísta y que se recupere bien y que juegue en su club y en la selección"

Porqué convoca a 24 jugadores y no a 26

"Consideramos oportuno traer solo un jugador más, que es un delantero, porque valoramos mucho la sensación de que los jugadores piensen en que pueden estar todos convocados. A lo largo de otros campeonatos hemos constatado que se suelen usar unos 18 o 19 jugadores. Habrá solo un jugador en la grada y entrenaremos con menos jugadores".

Porqué ningún jugador del Madrid

"Es posible porque si Carvajal y Ramos hubieran podido jugar, estarían en la lista. Entiendo que cada club quiera que los jugadores de su club vayan convocados, pero también piden que no vayan según esté el calendario. No vienen por las lesiones".

Porqué Sarabia

"Quizá sea una sorpresa hasta para él. Lo quisimos convocar antes, pero estaba convocado. Ha estado siempre en la prelista. Está en uno de los mejores equipos mundiales y juega menos de lo que nos gustaría. Tiene llegada, gol, último pase, trabajo defensivo... es un jugador más interesante".

Porqué la ausencia de Nacho

"Seguramente haya estado al nivel. No lo pongo en duda. Quiero llevar 24 jugadores y esa es mi decisión. Hay tres o cuatro jugadores que se merecerían ir convocados".