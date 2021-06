Récord histórico de calor en Canadá: 49,5 ºC

La ola de calor que se está viviendo estos días en el oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos no tiene precedentes. Según los datos del servicio meteorológico canadiense, en las últimas horas se ha alcanzado la cifra récord de 49,5 grados centígrados en la estación meteorológica de Lytton. Nunca antes se había registrado una temperatura tan elevada.

Se trata de un fenómeno extraordinario, especialmente a esas latitudes, dado que se están registrando temperaturas muy elevadas en una latitud de 50 grados Norte.

En los últimos tres días se han registrado temperaturas récord, que se han ido superando día tras día. El pasado día 28 se alcanzaba un récord de calor histórico, llegando a los 46,6 ºC. El día de ayer se batió ese récord, con una temperatura máxima de 47,9 ºC. Sin embargo, ya este miércoles se han alcanzado los 49,5 ºC, una temperatura extraordinariamente elevada.

At 4:20pm, Lytton Climate Station reported 49.5°C, once again, breaking the daily and all-time temperature records for the 3rd straight day. Final numbers and all other temperature records will be posted later this afternoon. #BCStorm pic.twitter.com/jYpvxM0iIy