Rocío Flores acaba hundida en el programa de Ana Rosa

La noche que Rocío Flores acudió al plató del reality ‘Supervivientes’, se emocionó al escuchar hablar a Melyssa Pinto y Omar Sánchez hablar de sus familias, algo que hizo más patente a la colaboradora de su mala su situación familiar y rememorando el ejercicio de reflexión que ella hizo en su paso por ‘Supervivientes 2020’: "El abrirte al 100% y dar ese paso. No sois conscientes de lo que te hace crecer ese concurso. Ha sido un poco por eso. Me he sentido identificados con los dos porque para mí, mi familia es lo más importante".

La exsuperviviente le dio la razón al defensor Alejandro Albalá contestándole: "El tiempo se va y no vuelve. Y hay que aprender a valorar un montón de cosas. Los malos momentos también".

Además, en ‘El programa de Ana Rosa’, Rocío Flores ha vivido uno de los momentos más difíciles tras viralizarse su discusión con el Maestro Joao cuando acudieron al plató de ‘Supervivientes’. Tras las reacciones de Rocío Carrasco en el debate, Ana Rosa y Joaquín Prat han sido duros con ella: “Hay lenguajes y modos que no se deben utilizar” porque, según dijo Quintana, Rociíto está trabajando en un medio de comunicación de mucha audiencia.

Rocío Flores, tras las palabras de la presentadora, se hundió entre lágrimas y dieron paso a un vídeo de Ortega Cano, pero a la vuelta no podía ni hablar de lo emocionada que estaba, a lo que la presentadora intentó animarla diciéndole: “Al final todo pasa, lo peor ya ha pasado”.