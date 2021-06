Rocío Flores defiende una noche más a Olga Moreno en ‘Supervivientes’

Anoche Rocío Flores volvió al plató de Supervivientes en Telecinco para defender, una noche más, a la mujer de su padre Olga Moreno. Para Rocío no está siendo nada fácil ya que está atravesando uno de los peores momentos de su vida, tras la emisión de la docuserie de su madre Rocío Carrasco, la posible entrada a prisión de Antonio David Flores y las numerosas críticas que está recibiendo Olga Moreno por su participación en el reality.

La influencer está cansada de que se cuestione cada cosa que hace y que dice Olga Moreno y ha salido en su defensa de manera muy tajante: “¿Queréis que explique por qué no la defiendo a muerte como he hecho toda la vida? Si yo no me parto la cara por Olga es porque estoy en un punto muy complicado por las cosas de fuera y de dentro, se me mezclan las cosas y para mí es muy complicado. Cada vez que se me han puesto cosas de Olga me he partido la cara por ella y lo seguiré haciendo hasta el día en que me muera porque así lo siento. Es una realidad, le moleste a quien le moleste. Eso no lo va a cambiar nadie. Se ponga quien se ponga por montera”.

Rocío Flores se encuentra en una situación muy delicada y le afecta a su estado de ánimo, algo muy visible en sus últimas apariciones públicas, pero no pierde la garra de defender a los suyos tanto en las buenas como en las malas.