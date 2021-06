Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, defiende a Olga Moreno

Rocío Flores se ha mantenido al margen de dar explicaciones u opiniones sobre su relación familiar y con su madre, Rocío Carrasco. Pero ya ahora, cada vez comparte más información de su vida privada por la que tanto le preguntan: "Yo me he bautizado con 15 años y mi madre no apareció. Mi madre lo sabía" asegura Rociíto. Este bautizo se celebró poco después de que la condenaran por malos tratos hacia su madre.

La mujer de Antonio David Flores, Olga Moreno, es actual concursante del reality ‘Supervivientes’ y Rocío Flores ha asegurado que ella viajaría a Honduras si hiciera falta para apoyarla en el concurso. Olga Moreno ha decidido bautizar a David Flores cuando termine de concursar: "Su deseo es bautizar a Lola y a David, porque somos personas religiosas. David decidirá si se quiere bautizar o no, igual que Lola. Estoy cansada de que siempre se recalque lo mismo. Mi madre allí no apareció cuando me bauticé, aunque me parece respetable" ha compartido Rocío Flores.

Al parecer a los medios les han sorprendido acontecimientos como que la nieta de Rocío Jurado, acudiese a un evento de su abuela, a lo que ella aclara: "Sí quería aclarar algo, que nunca había ido a un evento de mi abuela. Es mentira. He ido millones de veces a ver a mi abuela y no se ha enterado nadie. Me he subido a la fuente igual" ya que no tenía tanta presencia mediática.

También ha sorprendido mucho el parecido del traje que vistió Gloria Camila, hermana de Rocío Carrasco, en el evento de su madre, al que llevaba puesto Rocío Carrasco en la emisión de su docuserie y Rocío Flores ha salido en defensa de su tía: "Zara está repleto del color rosa, más oscuro o más claro. No es una provocación. Incluso ella misma dijo que igual podía ser lo que pensaran. María Teresa Campos se lo puso en el 'Deluxe' y nadie la ha criticado".