AHORA: Fernando Simón: "En la comunidad Valenciana había un número no desdeñable de casos sospechosos"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha valorado positivamente los datos de contagios y muertes por coronavirus del día en España. Sí ha advertido que es fin de semana y hay que "interpretar con cuidado", pero reconoce que la tendencia es "favorable". "Seguimos las tendencias habituales", ha confirmado.

Preguntado por los motivos por los que la Comunidad Valenciana no ha pasado a la fase 1, Fernando Simón se ha referido a la "situación epidémica" y a los "riesgos no detectados". "En la Comunidad Valenciana había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que no se había podido hacer un test diagnóstico", ha explicado.

"En los próximos días sea muy posible que toda la Comunidad Valenciana esté en una posición muy buena para pasar a la fase 1", ha confirmado