AHORA: ¿Qué son las "mascarillas higiénicas" que Salvador Illa recomienda?

Salvador Illa ha anunciado este sábado en la rueda de prensa del sábado 11 de Abril, que recomendarán el uso de mascarillas en los lugares más concurridos, como el transporte público y que, por ello, han mandado diseñar un tipo de mascarilla de protección "higiénica" que distribuirán en las estaciones de transporte público, como metro, estaciones de cercanías y grandes nodos de comunicaciones.

El Gobierno recomienda la utilización mascarillas higiénicas, no de tipo médico, a los ciudadanos que vayan a utilizar el transporte público, aunque asegura que la utilización de las mismas en los centros de trabajo "no es imprescindible" durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia interpersonal.

Así se recoge en la guía de buenas prácticas en centros de trabajo para prevenir contagios por el coronavirus publicada por el Ejecutivo coincidiendo con la reincorporación, este lunes, a sus centros de trabajo de los empleados de actividades no esenciales que no puedan teletrabajar.

Lo primero que destaca el documento es que no se acuda al centro de trabajo si se presentan síntomas o se hubiera tenido contacto "estrecho" con personas infectadas, hasta confirmar que no hay riesgo para uno mismo o los demás. Además, tampoco deberán acudir las personas más vulnerables por edad, por estar embarazadas o padecer afecciones médicas que, en caso necesario, "pueden contactar con su médico para que acredite su necesidad de aislamiento y que, si así fuera, se considerará a efectos laborales una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal".

Lo hacen ante la vuelta al trabajo de muchos españoles el próximo lunes 13 de abril que no desarrollaban su actividad en sectores esenciales y que, por tanto, volverán la próxima semana a trabajar con cierta normalidad, aunque se sigue recomendando el teletrabajo.

Aunque todavía no se han producido en grandes cantidades por parte de las empresas, la Asociación Española de Normalización, UNE, sí que ha publicado la especificación 'UNE 0064-1', que establece los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas en los materiales que se utilizan para su elaboración, confección, marcado y uso.

Se trata de una especificación clave para facilitar la fabricación de mascarillas que se pone a disposición gratuita de toda la sociedad

En concreto, la mascarilla deberá tener cinco capas de distintos materiales sintéticos, como polipropileno y poliéster. "Se recomienda utilizar materiales biocompatibles e inocuos y sobre todo limpios, ya que el uso previsto es estar en contacto directo con la piel", reza la descripción.

Esta protección higiénica no reutilizable descrita en la Especificación 'UNE 0064-1' es la primera de una serie y está destinada a personas adultas sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas. Por ejemplo, para aquellas personas que tienen que salir a la calle por motivos laborales, para disminuir el riesgo ante la imposibilidad de mantener el distanciamiento social.

El proyecto de especificación es el resultado del trabajo conjunto con los ministerios de Sanidad; Industria, Comercio y Turismo; Consumo y Trabajo y Economía Social, además de entidades privadas como CIE, Texfor, Inditex, Fenin, Aitex, Leitat, Eurecat, Asepal, ibV y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.

Las mascarillas fabricadas conforme a la Especificación UNE ofrecerán protección barrera a los ciudadanos ante la pandemia del Covid-19, además la especificación proporciona indicaciones sobre cómo colocarlas y retirarlas correctamente.

Esta iniciativa cobra relevancia ante el hecho de que centenares de empresas están haciendo un esfuerzo extraordinario en la producción de material de protección en el combate contra el coronavirus; algunas lo fabrican habitualmente, pero para muchas es un campo nuevo.

Esta especificación no aplica a las mascarillas quirúrgicas que deben cumplir la Norma 'UNE-EN 14683:2019+AC:2019'; ni a las medias máscaras filtrantes de protección contra partículas que deben cumplir la Norma 'UNE-EN 149:2001+A1:2010'.

En la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se puede consultar el listado de fabricantes españoles que proporcionan los tejidos recomendados en el documento.

Asimismo, ya se trabaja en las especificaciones de la de mascarilla higiénica reutilizable, que se publicarán en breve.