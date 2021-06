Sospecha en Twitter sobre la muerte de Gabriel Chachi, un joven ‘streamer’ español amigo de Ibai Llanos

Ibai Llanos, uno de los más influyentes 'streamers' de nuestro país, ha puesto a sus seguidores en vilo después de poner ayer, martes, por la noche un tweet en el que hablaba sobre la salud mental. "Cuidad siempre vuestra salud mental", pedía el famoso 'streamer' y 'youtuber'. "Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor", continuaba.

Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor. — Ibai (@IbaiLlanos) June 1, 2021

Tras leer este tweet, la comunidad de seguidores de Ibai Llanos se ha sentido conmovida y pronto muchos internautas han empezado a atribuir el significado de este mensaje a la posible muerte, tal vez de un suicidio, de un joven 'streamer' conocido como Gabriel Chachi. Algunos de estos internautas tienen miles de seguidores y son también 'streamers' con una gran comunidad.

Es el caso de Jordi Wild, que escribía lo siguiente en la madrugada de este miércoles: "Me acabo de enterar de lo de Gabriel Chachi, no estaba seguro si era algún trolleo o algo, pero veo que no". Ha asegurado que lo conoció hace meses y que era un hombre "sensato en persona". "Vaya desgracia", ha concluido.

Me acabo de enterar de lo de Gabriel Chachi, no estaba seguro si era algún trolleo o algo, pero veo que no :(

Lo conocí hace unos meses y me pareció un tío cojonudo, con una energía y buen rollo brutales, con un sentido del humor muy loco pero sensato en persona.

Vaya desgracia. June 2, 2021

Otro importante 'streamer' que se ha echo eco de este asunto, que en el momento de redactar este artículo no tiene ninguna confirmación oficial, ha sido el conocido como Sr.Cheeto, que hacía también alusiones al cuidado de la salud mental en un tweet publicado anoche.

Chavales, de verdad, si estáis jodidos, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados.



Por favor os lo pido. June 1, 2021

Además, en el 'stream' que realizó ayer Ibai Llanos en su cuenta de Twitch mencionó a los espectadores que había perdido a un importante amigo que era de su edad. Gabriel Chachi es de la misma edad que este famoso emisor de vídeos en directo, pues ambos nacieron en 1995.

La novia de Gabriel Chachi escribió también un doloroso mensaje en su cuenta de Twitter, pidiendo que se acabase "esta pesadilla". Hay más de un centenar de respuestas a este mensaje que hacen referencia al posible suicidio del joven.